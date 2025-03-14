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日本N國黨主席遭攻擊…耳朵濺血撕裂傷送醫 立花孝志現況曝光

中央社／ 東京14日綜合外電報導
「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）主席立花孝志。美聯社資料照
「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）主席立花孝志。美聯社資料照

日媒引述調查相關人士披露，日本政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）主席立花孝志今天傍晚在財務省前的抗議活動附近被1名男子攻擊後受傷，但暫無生命危險。

日本放送協會（NHK）報導，立花耳朵附近流血，但仍能說話。根據在場記者表示，他事發當時正與支持者的民眾拍照，突然遭到1名手持類似刀械物品的男子襲擊。

57歲的立花目前是千葉縣知事選舉的候選人，這場選舉預計3月16日投開票。

東京都警視廳已逮捕攻擊立花的30多歲男子。

立花今天下午5時30分過後，透過自己社群平台X的帳號發文「我目前仍有精神，在救護車上，傷口約2公分乘3公分的撕裂傷，我仍有意識，沒有劇烈的疼痛感」。

NHK 救護車 日本

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