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傳美國考慮「動武奪運河」川普背後目標曝光 巴拿馬強硬回應
美國國家廣播公司（NBC）13日報導，美國官員透露，為了實現美國總統川普「收回」巴拿馬運河的目標，白宮已指示美國軍方制定擴大駐巴拿馬美軍方案。
美國南方司令部正制定的可能方案，除了與巴拿馬軍方建立更緊密合作的夥伴關係，也包括不排除美軍以武力奪取巴拿馬運河的選項。至於動武與否，則取決於巴拿馬軍方同意與美國合作的程度。
美國官員對NBC說，南方司令部司令霍爾西(Alvin Holsey）本周向美國國防部長赫塞斯提交戰略草案。赫塞斯則預定4月訪問巴拿馬。
知情官員說川普政府的目標，是增加美國在巴拿馬的駐軍，以削弱中國大陸在巴拿馬的影響力，尤其是對巴拿馬運河的使用權。
巴拿馬外長艾查（Javier Martinez-Acha）則對媒體強調，「這些相關報導，我無可奉告。巴拿馬仍堅定捍衛領土、運河和主權」；而且「請明白一件事，這條運河（現在）屬於巴拿馬人民，以後也是如此」。
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