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川普邀核子會談又制裁伊朗石油部長 伊朗怒批美國「虛偽」

中央社／ 德黑蘭14日綜合外電報導
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普的政府昨天宣布對伊朗石油部長帕克尼加德（Mohsen Paknejad）實施新制裁後，伊朗今天批評美國「虛偽」。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）透過聲明表示，華府一再要求與德黑蘭舉行核子會談，現在卻又祭出制裁，證明了美國的「虛偽」。

他說，這些制裁「再次清楚證明」美國的談判邀請是虛假的，也是美國對關係進展抱持不友善態度的「又一跡象」。

美國財政部昨天宣布制裁時表示，德黑蘭「罔顧伊朗人民利益」，繼續利用國家「龐大的石油資源產生的收入，來推進其狹隘且令人擔憂的私利」。

同時遭到制裁的還有3個參與在中國伊朗石油貿易的實體；美國並將3艘用於這些交易的船隻列為凍結財產。

川普（Donald Trump）政府在祭出這些制裁前，曾致函伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）要求進行談判，並揚言伊朗若拒絕可能面臨美國軍事行動。

這封信是12日由阿拉伯聯合大公國的1名高階外交官轉交。貝卡伊表示，伊朗將在進行「通盤評估」後予以回覆。

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