日本自衛隊傳事故…模擬直升機垂降 7公斤機槍落下砸死1隊員

日本陸上自衛隊今天宣布，位於長野縣松本市的陸上自衛隊松本駐屯地昨天發生一起事故，突擊部隊受訓期間，1組重量約7公斤的機關槍意外落下，砸死1名隊員。

日本時事通信社報導，陸上自衛隊說明，這起事故發生於昨天晚間，當時正在模擬從直升機垂降。第12旅團1名突擊隊員準備從高度約15公尺的訓練塔上以繩索垂降之際，攜帶的口徑5.56毫米機關槍落下，砸中下方1名41歲二等陸曹（相當於他國中士）的左胸。

這名二等陸曹當時負責在地面監視，被送往醫院後宣告不治。死因為心臟遭遇強烈撞擊的心臟挫傷。

陸上自衛隊已經成立事故調查委員會，將調查安全管理上是否發生疏失。