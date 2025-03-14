快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

惹火金賽綸媽媽！金秀賢緊貼金賽綸親密照再曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

首批案例！葡萄牙拒買F-35取代F-16全因川普 防長：需考慮可預測性

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2018年10月19日赴亞利桑那州路克空軍基地，與坐在F-35戰機駕駛艙內的飛官交談。資料照片。美聯社
美國總統川普2018年10月19日赴亞利桑那州路克空軍基地，與坐在F-35戰機駕駛艙內的飛官交談。資料照片。美聯社

Politico 14日報導，葡萄牙因為美國總統川普的關係，排除用更現代的F-35戰機取代現有的F-16戰機，成為川普扼殺潛在利潤豐厚武器合約的首批案例之一。

根據報導，葡萄牙空軍已推薦購買洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin）的F-35戰機，但媒體詢問即將卸任的國防部長梅洛（Nuno Melo），政府是否會採用軍方的建議時，梅洛答稱，「我們在選擇上不能忽略地緣政治環境」。

梅洛告訴記者，「在北約的背景下，美國最近的立場必須讓我們思考最好的選項，因為我們盟友的可預測性是一個需要考慮的更重要資產」。

隨著川普領導下的急遽調整正在發生，像是13日再次表示自己將兼併格陵蘭與威脅加拿大，外界擔心美國政府可能決定阻止取得讓F-35戰機完全運作所需的軟體更新和零件。

梅洛表示，世界已經改變，「我們的這個盟友可能對使用、維護與零件，以及確保飛機將在各種類型狀況下運作與使用，所必須做的一切事情帶來限制」，並且補充指出，「有幾個選項必須考慮，特別是在歐洲生產的背景下」。

報導指出，葡萄牙尚未簽署協議，蒙特內哥羅（Luís Montenegro）總理近日則因利益衝突爭議辭職，德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）總統已宣布5月18日提前舉行大選。

F-16 F-35 北約 川普 戰機 空軍 美國 葡萄牙

延伸閱讀

傳川普政府要求五角大廈研擬軍事選項 確保自由使用巴拿馬運河

川普的歐洲酒200%關稅：針對盟友的貿易戰未歇，美國經濟衰退疑慮再起

普亭未立即同意停火協議 川普：若拒絕 全世界失望

紐時：川普上任50天 毀美80年國際架構 盟友互信難修補

相關新聞

美早有入侵黑歷史…傳川普考慮「動武奪運河」 巴拿馬急喊話

有報導指出，美國總統川普正在考慮旨在「奪回」巴拿馬運河的各種選項。巴拿馬政府今天表示，捍衛巴拿馬主權及這條戰略水道的堅定...

尹錫悅彈劾案最快下週宣判 警方動員2萬警力維安

南韓總統尹錫悅彈劾案原預期在本週宣判，但在尹錫悅獲釋後相關時程遲遲未出爐，最快可能延宕至下週。南韓警方今天表示，將在宣判...

日本自衛隊傳事故…模擬直升機垂降 7公斤機槍落下砸死1隊員

日本陸上自衛隊今天宣布，位於長野縣松本市的陸上自衛隊松本駐屯地昨天發生一起事故，突擊部隊受訓期間，1組重量約7公斤的機關...

日本N國黨主席遭攻擊…耳朵濺血撕裂傷送醫 立花孝志現況曝光

日媒引述調查相關人士披露，日本政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）主席立花孝志今天傍晚在財務省前的抗議活動...

傳美國考慮「動武奪運河」川普背後目標曝光 巴拿馬強硬回應

美國國家廣播公司（NBC）13日報導，美國官員透露，為了實現美國總統川普「收回」巴拿馬運河的目標，白宮已指示美國軍方制定...

首批案例！葡萄牙拒買F-35取代F-16全因川普 防長：需考慮可預測性

Politico 14日報導，葡萄牙因為美國總統川普的關係，排除用更現代的F-35戰機取代現有的F-16戰機，成為川普扼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。