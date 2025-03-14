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中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

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中伊俄會晤解決伊朗核問題 王毅點名美國「早日回歸復談」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部部長王毅14日針對伊朗核問題，拋出五點主張，圖為王毅14日上午在北京人民大會堂二層東大廳出席「反分裂國家法實施二十周年座談會」。（記者陳政錄／攝影）
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部部長王毅14日針對伊朗核問題，拋出五點主張，圖為王毅14日上午在北京人民大會堂二層東大廳出席「反分裂國家法實施二十周年座談會」。（記者陳政錄／攝影）

大陸與俄羅斯伊朗14日針對伊朗核問題舉行北京會晤並發表聯合聲明，中共政治局委員兼外長王毅拋出五點主張，喊話方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，積極為恢復對話談判創造條件，甚至直接點名，美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。

據大陸外交部官網，王毅3月14日會見出席伊朗核問題中俄伊北京會晤的俄羅斯副外長里亞布科夫、伊朗副外長加里布阿巴迪時，就新形勢下妥善解決伊朗核問題，提出大陸方面的五點主張。

他表示，一是堅持通過政治外交手段和平解決爭端，反對訴諸武力和非法制裁。各方應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，積極為恢復對話談判創造條件，避免採取升級局勢的舉動。

二是堅持權責平衡，統籌核不擴散與和平利用核能目標。王毅提到，伊朗應繼續恪守不發展核武器的承諾，各方應充分尊重伊朗作為《不擴散核武器條約》締約國享有的和平利用核能權利。

三是堅持以伊朗核問題全面協議框架為基礎達成新共識。王毅強調大陸希望各方相向而行，儘早恢復對話談判。美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。四是堅持對話促合作，「反對強推聯合國安理會介入」。王毅指，當前形勢下，安理會倉促介入無助於各方建立信任、彌合分歧，啟動「快速恢復制裁」將導致多年來的外交努力毀於一旦，必須慎重行事。

最後王毅提出堅持分步對等原則，協商一致尋求共識。他指出，歷史經驗表明，「所謂從實力地位出發不會找到破解難題的鑰匙」。只有秉持相互尊重的精神，才可能找到兼顧各方合理關切的最大公約數。

稍早大陸副外長馬朝旭14日已與俄、伊雙方舉行北京會晤，並發表聯合聲明，指出「有關方」應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。大陸與俄國並歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器。

而2015年伊朗與美、俄、陸、英、法、德達成伊朗核問題全面協議（JCPOA），伊朗承諾限制核計畫，以換取國際社會解除制裁。不過，2018年美國政府單方面退出伊核協議，並重啟和新增一系列對伊制裁。

公開資料顯示，這是中共外交高層近期最新一次針對國際問題拋出立場或者主張，此前拋出了解決烏克蘭危機的十二點立場、阿富汗問題十一點立場、巴以衝突五點立場、敘利亞問題四點主張等，並曾成功斡旋沙烏地阿拉伯與伊朗，在2023年3月舉行「北京對話」並宣布復交。

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