做白工？川普阻俄中核武競賽 專家分析：美戰略反助長核擴散

美國總統川普稱核武是人類所面臨「最嚴重生存威脅」盼致力避免。然而隨美國在他主政下吝於防衛盟友，事態恐朝反向發展－核子大國增多、核衝突護欄卻越來越少。

美國Axios新聞網指出，川普9日重申他希望打住與俄、中核武競賽螺旋升溫，還自揭已致函伊朗最高政教領袖哈米尼（Ali Khamenei），表達願與對方達成新的核子協議，並警告若達不成協議就要「另採選項」確保德黑蘭永遠無法造出核武。

在上任後的頭幾週，川普就不斷示警核子風險，連2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基口角時，也不忘警告對方不願讓俄烏止戰恐釀出第三次世界大戰。然而川普在挺烏上縮手，反激起盟友論辯該否自力研發核武，而不用再仰仗華府保護。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）已喊話美國把一些核武移入波蘭，嚇阻潛在的俄國進逼。在13日刊出的訪問裡，杜達告訴英國「金融時報」他已和川普俄烏特使

凱洛格（Keith Kellogg）討論過，建議美方可以把一些擺在國內或西歐的核武移到波蘭。

他說：「北約1999年東擴，因此26年後，北約的基礎設施也該向東移，對我而言這理所當然。我覺得不只是時候到了，這些核武若放在波蘭，北約也會更安全。」

法國總統馬克宏上週表態，有意徵詢像德國等歐洲盟國願否納入法國的核保護傘內。

川普這種對盟友不假辭色，讓亞洲的南韓國內也興起議論，是否該自力發展核子計畫來對抗已有核武的北韓。

對專家們而言，他們擔心將迎來一個各國紛紛核武化的新紀元。

卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment forInternational Peace）核子政策計畫共同負責人之一的艾克頓（James Acton）說：「盟國們很快且合理地認為，美國已無興趣再保衛盟友。這種看法極可能導致（核武或其他武器）擴散。」

艾克頓說：「我認為這些國家探索各種選項幾已不可免，且這些探索中有相當大可能會轉變為核武計畫。」他還強調南韓尤其可能。

與此同時，美俄間碩果僅存的重要軍控協議「新戰略武器裁減條約」（New START）不到一年效期將屆；2010年首度簽署的新戰略武器裁減條約，限制俄、美部署戰略核彈頭、發射器和重型轟炸機數量，條約效期10年。美國前總統拜登於上任不久將效期延長至2026年。

一名前美方高層向Axios坦言，實難想像北京會乖乖就範參與川普所盼的美俄中三方限武會談，「我們手中拿不太出什麼胡蘿蔔，偏偏許多可用的棒子又都已拿出來對付中國了，例如關稅和其他措施」。

這名前美方高層直言：「我認為我們正進入一個恐將無任何有效核武軍控協議的時期。」