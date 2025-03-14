日相發商品券給部分國會議員惹議 在野黨批評

日相石破茂本月稍早以禮品名義，向參加聚餐且首度當選眾議員的自民黨籍議員分發每人10萬日圓的商品券。石破茂今天致歉並主張「不構成法律問題」，但已引發在野黨批評。

綜合日本放送協會（NHK）等媒體報導，身兼自民黨總裁（黨主席）的石破茂昨天晚間向媒體說明，他3月3日在首相公邸與15名首度當選眾議員的自民黨籍議員聚餐，並於餐會前向與會議員的事務所，分發每人10萬日圓（約新台幣2萬2000元）的商品券。

「朝日新聞」披露，商品券是當天餐敘前，由首相秘書親自前往各議員事務所當面致贈。

日本政府消息人士與出席這場餐敘的議員等人表示，全員已經退還商品券。

石破茂昨天晚間解釋這些商品券是餐敘的伴手禮，用意包含慰勞議員的家人。他說道：「這是我自掏腰包準備的，不是政治活動相關捐款，在政治資金規正法上沒有問題。且（受贈者中）沒有人居住在我的選區，因此並未觸犯公職選舉法，我認為在法律上站得住腳。」

石破茂被問及是否考慮辭職時，一再強調並未觸犯法律。

日本「政治資金規正法」（類似政治獻金法）禁止個人向政治人物個人捐贈與政治活動相關的金錢或有價證券，其中包含股票、支票、商品券等。

而政治資金規正法的條文，禁止的是「政治活動有關的捐贈」，若不屬於這類範疇，則不受限制，因此這次的爭議焦點在於石破茂是以什麼目的提供商品券，是否構成「與政治活動相關的捐贈」。

石破茂今天上午面對媒體時，再度主張此舉在法律層面沒問題，說法與昨天晚間雷同。他也再度致歉並說道：「讓許多人擔憂並造成困擾，我深感抱歉，為此我由衷致歉。」

執政黨內部也出現擁護聲音，認為此舉「明顯沒有違法性，沒有問題」，不過也有批評的意見認為「因政治與金錢的問題所面臨的批判聲浪持續之際，這個時間點太糟糕，無法避免影響新年度總預算案審議與政權運作」。

而在野黨方面，有意見認為「若有極高可能違反法律，辭職也是有可能的狀況」、「國民正因物價高漲而苦惱之際，這種行為在道義上無法容許」。

在野黨計劃在今天舉行的參議院預算委員會會議期間追究此事。

內閣官房長官林芳正今天在記者會上被問及對商品券一事的看法時表示，「首相以個人名義的聚餐，並無問題」。林芳正提及當天也出席餐敘時說明，「我當時受到邀請，以自民黨籍議員的身分參加」。

執政聯盟之一的公明黨代表齊藤鐵夫在記者會上對此表示：「這與國民的感受相去甚遠，當時聽聞報導時還以為自己聽錯了。」

而在野黨方面也紛紛召開記者會發表對這件事情的看法。

最大在野黨立憲民主黨代表野田佳彥指出，「從社會一般認知來看，這筆金額過高，必須嚴格要求首相解釋」。

日本維新會共同代表前原誠司表示：「感覺幾乎為一種收買，應當深刻反省。」

而國民民主黨代表玉木雄一郎則認為：「如果無法消除疑慮，那麼繼續擔任首相將變得困難。」