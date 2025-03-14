葡萄牙總理下台 5/18提前大選

葡萄牙總理蒙特內哥羅因利益衝突爭議而下台，總統德索沙今天宣布將在5月18日提前舉行國會大選，這是葡萄牙短短3年來第3場大選。

法新社報導，德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）在電視演說中表示，他希望迅速行動以免政局持續動盪；他並說，5月18日「是多數政黨偏好的日期」。

德索沙昨天與各黨領袖會談，今天稍早召開國務委員會（Council of State）會議後解散國會。

德索沙說，在國際衝突緊張時期，「沒人料到會有這些選舉，也不樂見」。他敦促各黨將選戰焦點放在「葡萄牙人民日常生活中關心」的問題，例如經濟和健保議題。

蒙特內哥羅（Luis Montenegro）領導的中間偏右少數政府在本月11日未通過國會信任投票，蒙特內哥羅隨即下台。社會民主黨（Social Democratic Party）黨魁蒙特內哥羅因家族企業持有政府合約而飽受指責。