倫敦與上海錫價大漲 因民主剛果礦場停擺 加劇供應短缺
倫敦與上海錫期貨價格14日盤中暴衝，主因為剛果民主共和國一處礦場暫停生產，加深供應短缺憂慮。
倫敦金屬交易所（LME）3個月錫期貨14日盤中大漲3.3%至每公噸37,100美元，為2022年6月8日來最高，上海期貨交易所（SHFE）交易最熱絡的錫期貨漲幅也一度漲到上限的10%，之後漲幅縮小至8.8%，報每公噸人民幣28萬8,450元（40,212.6美元）
Alphamin資源公司13日表示，在民主剛果叛軍團體朝西進軍後，當地Bisie礦場活動已暫停。此前緬甸佤邦的錫礦供應中斷，加上民主剛果的政治動盪，幫助推升LME錫價今年來大漲24%。
一德期貨分析師指出，Bisie錫礦場是全球第三大錫礦場，去年貢獻全球約6%的錫礦，「很難評估暫停作業會持續多久，但無疑將使目前的全球錫礦短缺惡化」。
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