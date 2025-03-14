4艘中國海警船闖釣魚台海域 日海保警告立即離開

2024年12月，敘利亞結束54年的阿薩德獨裁政權，也結束15年的血腥內戰。大多數的敘利亞人對於脫離阿薩德政權的掌控充滿希望與興奮，但也理解國家的前途仍舊充滿挑戰。過去一個星期，從3月6號開始，最讓人擔憂的族群血腥衝突還是發生了，包含針對平民的屠殺，再次重傷敘利亞內部族群之間的信任感。不過3月10號，敘利亞又迎來了歷史性的和解，以庫德族領導的武裝組織敘利亞民主力量（Syria Democratic Forces，SDF），和目前遜尼派領導的過渡政府簽下協議，將加入國家正規軍隊，象徵分裂多年的敘利亞，終於完成大面積國土的統一。

2025-03-14 12:55