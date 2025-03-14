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4艘中國海警船闖釣魚台海域 日海保警告立即離開
NHK報導，14日上午有4艘中國海警船航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）附近的日本領海。日本海上保安廳持續對中國海警船發出警告和監視，敦促立即離開日本領海。
第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）透露，14日上午10時30分左右，有4艘中國海警局船隻先後進入釣魚台列嶼南小島附近的日本領海。
4艘海警船隻搭載艦砲。截至上午10時40分，其中3艘海警船分別在南小島東南約19公里和20公里處航行，另一艘則在南小島以東約22公里處航行，全部朝西南方向航行。
日本海上保安廳持續對中國海警船發出警告和監視，敦促其立即離開日本領海。這是自上月12日以來，中國海警船首次被發現進入釣魚台列嶼附近的日本領海。
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