敘利亞臨時總統簽署憲法宣言 明定國家過渡期5年

敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天簽署一項憲法宣言，稱頌敘利亞開啟「歷史新頁」；內容明定國家5年過渡期，並規範婦女權利和言論自由。

伊斯蘭主義武裝團體3個月前推翻專制的阿塞德（Bashar al-Assad）政權後，各界呼籲建立一個尊重人權、包容性的新敘利亞，如今夏拉簽署此一憲法宣言。

夏拉今天在總統府簽署憲法宣言時表示，希望這項宣言標誌著開啟「敘利亞歷史新頁，我們將以正義取代壓迫…以仁慈取代苦難」。

敘利亞新當局先前已廢除阿塞德時代的憲法，並解散國會。

這項宣言明定過渡期為5年，期間將成立「過渡司法委員會」（transitional justice commission），將「確定究責方式、查明事實，並為（前政府不當作為下）受害者和倖存者伸張正義」。

憲法宣言起草委員會成員阿瓦克（Abdul Hamid al-Awak）表示，宣言賦予「婦女工作和受教育的權利，並保障婦女在社會、政治和經濟方面的所有權利」。

這項宣言依舊明定敘利亞共和國總統必須是穆斯林身分，以及伊斯蘭法學是立法的「主要來源」。

憲法宣言賦予總統唯一的特殊權力，即有權宣布緊急狀態。

阿瓦克又說，人民議會有1/3成員將由總統來任命，人民議會負責起草所有的立法案。

他表示，這項宣言還保障「意見、言論和新聞自由」，並確立司法獨立。