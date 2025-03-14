美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

美國航空（American Airlines）一架客機於美國時間13日傍晚在丹佛國際機場因引擎起火，現場冒出大量濃煙， 機上172名乘客和6名機人員緊急撤離，甚至一度站到了機翼上，所幸未造成人員傷亡。

福斯新聞等報導，美國航空1006號航班從科羅拉多泉機場出發，原定飛往達拉斯/沃斯堡國際機場，機組員在飛行途中發現引擎震動，因此改道飛往丹佛國際機場降落，飛機於13日傍晚5時15分安全降落並開始滑行至登機口，此時引擎突然起火，乘客被迫使用逃生滑梯緊急撤離。

有乘客在X分享現場照片指出，丹佛國際機場疑似發生飛機燃油起火，所幸大家都安全撤離至停機坪上。

網路上流傳的撤離影片顯示，乘客擠在波音737-800客機的機翼上，有些人手上拿著行李，飛機底部附近起火並冒出濃濃黑煙。

機場官員表示，一架停在C38登機門的美國航空班機起火，並竄出大量濃煙。截至當地時間6時15分，火勢已撲滅，暫沒有傳出人員傷亡。

美國航空證實該事件，稱航班出現引擎相關問題，172名乘客和6名機組員已下機並被轉移到航廈，感謝機組人員、丹佛國際機場團隊和急救人員迅速果斷採取行動，將機上和地面所有人的安全放在首位。

美國聯邦航空總署（FAA）表示已展開調查，國家運輸安全委員會（NTSB）也可能介入，調查結果將有助於提出操作或機械安全建議。

BREAKING: An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport forcing passengers running.



Why does it seem like airline safety is plummeting under Trump? Maybe it’s because he’s making cuts to airline safety? pic.twitter.com/en9sK1hHuJ — Ed Krassenstein (@EdKrassen) 2025年3月14日

🚨 BREAKING: American Airlines Plane Erupts in Flames at Denver Airport—Passengers Evacuate in Chaos



This isn’t normal.



🔥 An American Airlines plane just caught fire at Denver International Airport.



🔥 Passengers were forced to evacuate onto the wing as flames and thick smoke… pic.twitter.com/VWkUm1B1rn — Brian Allen (@allenanalysis) 2025年3月14日