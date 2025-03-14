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美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

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美航客機在機場登機門前起火！178名乘客站機翼撤離 濃煙直竄畫面曝

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
丹佛國際機場官員表示，一架停在C38登機口的美國航空班機起火，並竄出大量濃煙。取自X
丹佛國際機場官員表示，一架停在C38登機口的美國航空班機起火，並竄出大量濃煙。取自X

美國航空（American Airlines）一架客機於美國時間13日傍晚在丹佛國際機場因引擎起火，現場冒出大量濃煙， 機上172名乘客和6名機人員緊急撤離，甚至一度站到了機翼上，所幸未造成人員傷亡。

福斯新聞等報導，美國航空1006號航班從科羅拉多泉機場出發，原定飛往達拉斯/沃斯堡國際機場，機組員在飛行途中發現引擎震動，因此改道飛往丹佛國際機場降落，飛機於13日傍晚5時15分安全降落並開始滑行至登機口，此時引擎突然起火，乘客被迫使用逃生滑梯緊急撤離。

有乘客在X分享現場照片指出，丹佛國際機場疑似發生飛機燃油起火，所幸大家都安全撤離至停機坪上。

網路上流傳的撤離影片顯示，乘客擠在波音737-800客機的機翼上，有些人手上拿著行李，飛機底部附近起火並冒出濃濃黑煙。

機場官員表示，一架停在C38登機門的美國航空班機起火，並竄出大量濃煙。截至當地時間6時15分，火勢已撲滅，暫沒有傳出人員傷亡。

美國航空證實該事件，稱航班出現引擎相關問題，172名乘客和6名機組員已下機並被轉移到航廈，感謝機組人員、丹佛國際機場團隊和急救人員迅速果斷採取行動，將機上和地面所有人的安全放在首位。

美國聯邦航空總署（FAA）表示已展開調查，國家運輸安全委員會（NTSB）也可能介入，調查結果將有助於提出操作或機械安全建議。

 

美國航空一架客機於美國時間13日傍晚在丹佛國際機場因引擎起火，乘客從機翼上撤離。取自X
美國航空一架客機於美國時間13日傍晚在丹佛國際機場因引擎起火，乘客從機翼上撤離。取自X

影片 機場 美國航空

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