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捷克蒙古提升全面夥伴關係 強化經貿與動物保育合作

中央社／ 布拉格13日專電

蒙古總統呼日勒蘇赫近日訪捷克，兩國同意提升至「全面夥伴關係」，增加投資、出口與基礎設施與農業合作。此外，也簽署保護「野生雙峰駱駝」備忘錄，布拉格動物園將有機會成為歐洲專門保護此特殊物種的機構。

呼日勒蘇赫本週與捷克總統帕維爾（Petr Pavel）會面，雙方同意將捷蒙合作提升至「全面夥伴關係」，並討論增加投資與出口，以及基礎設施和農業領域的合作。

據統計，目前有約1萬4000名蒙古移民住在捷克，是捷克第8大移民社群。帕維爾說，「許多人可能不知道，在兩國關係的歷史中，已有超過2萬名蒙古學生在捷克完成學業。」

帕維爾表示，捷克與蒙古在採礦業、能源、醫療保健、食品工業、農業與交通基礎設施等領域有很大的合作潛力。

據捷克總統府消息，2024年捷蒙雙邊貿易額創下9.14億克朗（約新台幣13億元）的歷史新高，其中捷克出口額高達8.87億克朗（約新台幣12.65億元），顯示捷克對蒙古貿易的主導地位。

帕維爾補充：「僅過去1年，雙邊貿易就增長超過80%」

在11日的捷克蒙古商業論壇，來自兩國各100家企業參加。捷克商會與蒙古商會在論壇簽署多項備忘錄，以及「合格勞工蒙古計畫」，進一步加強雙邊經貿合作。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，蒙古作為捷克在亞洲的重要貿易夥伴，「合格勞工蒙古計畫」將引進優秀的蒙古技術工人至捷克，受捷克企業的青睞。

除了商業交流，捷克與蒙古也拓展動物保育計畫合作。過去，兩國著名的合作計畫是將「普氏野馬」（Przewalski's horse）從歐洲動物園野放至蒙古荒野。

普氏野馬於1960年代瀕臨滅絕，後來透過圈養繁殖計畫，數量才逐漸回升。布拉格動物園於2011至2019年間進行9次運輸計畫，共送34匹普氏野馬至蒙古西部。呼日勒蘇赫11日在布拉格動物園為一匹普氏幼馬命名為「Dagina」。

此外，呼日勒蘇赫也與布拉格動物園簽署一份有關保護「野生雙峰駱駝」的備忘錄。根據協議，布拉格動物園未來有機會飼養野生雙峰駱駝，並成為歐洲專門保護此物種的機構。

動物園 捷克 蒙古

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