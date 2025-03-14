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撞上陸船 北韓貨船沉沒近20亡

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

韓媒指，二月底一艘疑似走私煤礦的北韓貨船，在朝鮮半島西部海域與一艘大陸船隻相撞後沉沒，造成近廿名北韓船員死亡，不過對於此事，北韓和陸方均保持沉默。

韓聯社十三日引述消息人士稱，二月底一艘關閉船舶自動識別系統（AIS）的北韓貨船，在大陸東南部某港口附近與大陸船隻相撞後沉沒。大陸有關部門雖展開救援，但只有部分北韓船員獲救，最後約十五至廿人遇難。大陸船隻的受損程度則較為輕微。

報導指出，北韓出口煤炭違反聯合國安理會第二三七一號對北韓制裁決議，事發海域則是走私出口煤炭的北韓貨船經常出沒的地點。

據悉，當時海上出現濃霧，能見度差。由於該北韓貨船規避制裁關閉了AIS，大陸船隻或因此未能及時發現。

韓聯社稱，此次事故雖造成重大人員傷亡，但北韓和陸方均未公布消息。上述消息人士表示，此次事故的真相若公之於眾，不僅對北韓不利，也會使默許違反聯合國決議行為的陸方陷入窘境，雙方或許因此選擇祕而不宣。

聯合國安理會於二○一七年八月五日通過的第二三七一號決議，是針對北韓在二○一七年七月進行的飛彈試射。制裁內容包括禁止從北韓進口該國主要出口項目，包括煤礦、鋼鐵、鉛和海產品。據估計，該制裁可能導致北韓的國際收入減少十億美元，即該國三分之一的國際收入。

北韓 國安 聯合國

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