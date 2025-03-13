日相石破茂宴請自民黨新科議員 遭爆料每人發約2萬元禮券

日本共同社13日報導，日本首相石破茂3日宴請15名自民黨新科眾議員，以小禮品的名義向每人發了禮券。多名出席者證實，每人拿到的禮券金額是10萬日圓（約台幣2萬2246元）。不過，產經新聞報導，所有人都已退還禮券。

共同社指出，自民黨先前才經歷政治獻金醜聞，國會針對相關議題的討論仍在持續，石破必然因此受到批評。

石破陣營13日晚間向媒體表示：「我們認為在聚餐時需要給大家一些小禮品。這是出於善意的舉措，是首相石破自掏腰包。」

共同社報導，相關人士透露，參加聚餐的議員並非石破選區選民，因此沒有觸犯「公職選舉法」。但另一方面，「政治資金規正法」規定，個人不允許向政治人物的政治活動捐款，根據分發禮券的目的，也可能觸法。

3日晚間的聚餐除了15名自民黨新科眾議員，日本官房長官林芳正、副長官橘慶一郎和青木一彥也有出席。

日本NHK報導，自民黨一名幹部指出：「我們必須確認相關事實，如果真的是首相石破自掏腰包送禮券，那這並不違法，但時機不對。在政治和金錢議題引起關注的狀況下，這將會造成重大打擊。」