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日相石破茂宴請自民黨新科議員 遭爆料每人發約2萬元禮券

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本首相石破茂上月在白宮東廳和美國總統川普一起出席聯合記者會。路透
日本首相石破茂上月在白宮東廳和美國總統川普一起出席聯合記者會。路透

日本共同社13日報導，日本首相石破茂3日宴請15名自民黨新科眾議員，以小禮品的名義向每人發了禮券。多名出席者證實，每人拿到的禮券金額是10萬日圓（約台幣2萬2246元）。不過，產經新聞報導，所有人都已退還禮券。

共同社指出，自民黨先前才經歷政治獻金醜聞，國會針對相關議題的討論仍在持續，石破必然因此受到批評。

石破陣營13日晚間向媒體表示：「我們認為在聚餐時需要給大家一些小禮品。這是出於善意的舉措，是首相石破自掏腰包。」

共同社報導，相關人士透露，參加聚餐的議員並非石破選區選民，因此沒有觸犯「公職選舉法」。但另一方面，「政治資金規正法」規定，個人不允許向政治人物的政治活動捐款，根據分發禮券的目的，也可能觸法。

3日晚間的聚餐除了15名自民黨新科眾議員，日本官房長官林芳正、副長官橘慶一郎和青木一彥也有出席。

日本NHK報導，自民黨一名幹部指出：「我們必須確認相關事實，如果真的是首相石破自掏腰包送禮券，那這並不違法，但時機不對。在政治和金錢議題引起關注的狀況下，這將會造成重大打擊。」

日本 自民黨 議員

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