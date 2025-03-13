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強逼脫衣性侵…聯合國專家控以軍犯「種族滅絕行徑」 以色列否認

中央社／ 日內瓦13日綜合外電報導
聯合國專家今天在最新報告指出，以色列軍隊在加薩衝突期間對巴勒斯坦人犯下「種族滅絕行徑」。圖為巴勒斯坦人經過建築廢墟。圖／新華社
聯合國專家今天在最新報告指出，以色列軍隊在加薩衝突期間對巴勒斯坦人犯下「種族滅絕行徑」。圖為巴勒斯坦人經過建築廢墟。圖／新華社

聯合國專家今天在最新報告指出，以色列軍隊在加薩衝突期間對巴勒斯坦人犯下「種族滅絕行徑」，包括破壞女性專用醫療設施，並將性暴力當成戰爭戰略。以方否認這些指控。

路透社報導，巴勒斯坦被占領土、東耶路撒冷及以色列獨立國際調查委員會（Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel）表示：「以色列當局破壞了加薩地區巴勒斯坦人做為一個群體的部分生育能力，這是『國際刑事法院羅馬規約』和『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』中載明的其中一類種族滅絕行徑。」

委員會指出，上述行徑加上（巴勒斯坦）孕產婦因不易取得醫療用品，導致死亡人數激增，這些等於構成滅絕人類的罪行。

這項報告指控，以色列安全部隊在2023年10月巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列南境後，利用強制脫衣和性侵做為懲罰巴勒斯坦人的標準操作程序一環。以方則否認這些指控。

以色列常駐聯合國日內瓦辦事處代表團表示，報告的指控毫無根據、帶有偏見，且缺乏可信度。

代表團發表聲明回應說，「以色列國防軍（IDF）有具體的指令…和明確禁止這類不當行為的方針」，並表示以軍的審查程序符合國際標準。

以色列 巴勒斯坦 聯合國

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