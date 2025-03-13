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疫情捲土重來…2024年歐洲中亞麻疹案例翻倍 世衛：刷新逾25年紀錄

中央社／ 柏林13日綜合外電報導
根據世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）今天發布的分析報告，2024年歐洲與中亞通報的麻疹案例較前年度暴增1倍，創下逾25年來的最高紀錄。圖／路透社
根據世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）今天發布的分析報告，2024年歐洲與中亞通報的麻疹案例較前年度暴增1倍，創下逾25年來的最高紀錄。圖／路透社

根據世界衛生組織（WHO）與聯合國兒童基金會（UNICEF）今天發布的分析報告，2024年歐洲與中亞通報的麻疹案例較前年度暴增1倍，創下逾25年來的最高紀錄。

路透社報導，世衛發布聲明稱，歐洲與中亞53國去年共通報12萬7350件麻疹病例，其中5歲以下兒童占比超過40%。

WHO歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Henri PKluge）說：「麻疹疫情捲土重來，這就是一記警鐘。疫苗接種率若不高，就沒有安全可言。」

常見的麻疹症狀包括高燒（超過攝氏38度）、咳嗽、流鼻水和結膜炎等，3至5天後出現紅疹。

根據美國洛杉磯郡公共衛生局，當感染者呼吸、說話、咳嗽或打噴嚏時，病毒很容易透過空氣傳播。感染者離開現場後，病毒也能在空氣中和物體表面上存活數小時。

WHO 咳嗽 聯合國 麻疹

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