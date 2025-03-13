泰國南部爆炸案釀5死逾10傷 齋戒月政府提高安全警戒

泰國南部近日發生爆炸案造成5人死亡和10多人受傷，泰國政府繃緊神經，目前已鎖定17名和爆炸案相關嫌犯，齋戒月期間南部的也拉府禁止施放煙火和青少年群聚公共場合。

泰國南部陶公府（Narathiwat）的邊境城市宋艾哥樂（Sungai Kolok）8日發生槍手朝地方辦公室開槍，以及引爆汽車炸彈攻擊，造成2人喪生，10多人受傷。鄰近的北大年府（Pattani）則是發生一起路邊炸彈案，造成3人喪生。

爆炸案發生後，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）立即表達哀悼，並表示政府會迅速提出補償方案。馬來西亞外交部9日發布新聞稿「強烈建議馬來西亞公民如非必要，暫時不要前往這些地區」。

泰國南部三府陶公府、北大年府和也拉府（Yala）在過去20年因為穆斯林分離主義分子的反抗行動，騷亂時有所聞，近10年狀況較為緩解，泰國政府在2月27日低調遣返維吾爾人回中國後，又引起了各方憂慮恐怖攻擊。

泰國公視（Thai PBS）報導指出，3月1日到31日是今年穆斯林齋戒月，也拉府發布命令，禁止任何形式的煙火施放，也禁止青少年在公園或河畔等公共場合聚集，如果青少年群聚會發警告，父母也必須到警局說明。

泰國皇家警察府級第九區指揮官（PiyawatChaalermsri）今天表示，爆炸案發生後，也拉府特別在熱鬧地區的安全警戒層級已經拉高，警方目前已鎖定17名和爆炸案相關的嫌犯。