吉爾吉斯與塔吉克簽署協議 盼結束長期邊境紛爭

吉爾吉斯和塔吉克總統今天簽署了劃定兩國邊界的協議，尋求結束長期的邊境衝突，雙方近年來的衝突造成上百人傷亡。

路透社報導，吉爾吉斯與塔吉克於2021年和2022年在吉國西南部城鎮巴特肯（Batken）附近的邊境地區多次爆發衝突，並於2022年9月發生持續6天的激戰。

該協議由吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）與塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）在吉國首都比許凱克（Bishkek）簽署，內容提到重新開放兩國從2022年9月爆發戰鬥以來就中斷的公路、鐵路和航空運輸。

吉爾吉斯和塔吉克之間長達970公里的邊界爭端可以追溯到蘇聯時期，當時莫斯科當局在這個中亞民族混居的地區劃定邊界。

吉爾吉斯與塔吉克境內都設有俄羅斯軍事基地，並跟俄國保持友好關係，兩國許多民眾也移居俄國就業。