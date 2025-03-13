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遭川普牽連？G7外長會議聚焦俄烏、貿易戰 美國務卿恐收多國抱怨

中央社／ 加拿大查爾瓦克斯13日綜合外電報導
七大工業國集團（G7）外長會議今天將在加拿大查爾瓦克斯登場，美國國務卿魯比歐（圖）屆時可能面臨盟友不友善的質疑，全因美國總統川普一連串政策與發言激怒了盟邦所致。圖／美聯社
七大工業國集團（G7）外長會議今天將在加拿大查爾瓦克斯登場，美國國務卿魯比歐（圖）屆時可能面臨盟友不友善的質疑，全因美國總統川普一連串政策與發言激怒了盟邦所致。圖／美聯社

七大工業國集團（G7）外長會議今天將在加拿大查爾瓦克斯登場，美國國務卿魯比歐屆時可能面臨盟友不友善的質疑，全因美國總統川普一連串政策與發言激怒了盟邦所致。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）很可能會聽到來自G7中曾經友好、理念相近國家的各種抱怨，尤其是東道主加拿大。川普對加拿大的敵對態度可說是最為明顯，他持續揚言要讓加拿大成為美國的第51個州、加徵關稅，並且多次侮辱其領導層。

法新社報導，魯比歐屆時將晤加國外長趙美蘭（Melanie Joly），兩人會談的重點預計將是如何努力達成烏克蘭停火協議，而美國的併吞威脅已被排除在討論範圍之外。

魯比歐預計將在會中就美國主導以促成3年多來的俄烏戰爭停火進行簡報，他本週稍早在沙烏地阿拉伯港口城市吉達（Jeddah）與烏克蘭特使會談。

美國總統川普（Donald Trump）對華府談判代表在莫斯科能促成停火協議抱持希望。美國官員表示，美方希望俄羅斯無條件停火。

克里姆林宮表示，俄羅斯還在等待停火提案細節。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基輔已準備接受停火。美國已表示，俄羅斯若拒絕停火協議，華府將祭出「強烈」回應。

英國外相拉米（David Lammy）表示，G7須聚焦在「確保烏克蘭處於最有利的位置，以獲得公正且持久的和平」。

加拿大外長趙美蘭說，她和魯比歐的會談將聚焦在「烏克蘭和當前的停火協議」。

當被問到川普一再揚言要讓加拿大成為美國的第51個州時，趙美蘭告訴媒體「加拿大的主權不容談判」。

趙美蘭還說，她將在G7的每場會議上提出關稅的議題。

魯比歐則表示，他預期英、加、法、德、日、義外長將會暫時把對川普貿易政策的不滿擱一旁，轉而聚焦在共同的目標上。

為期3天的G7外長會議也將觸及G7在應對中國、中東等議題所扮演的角色。G7接著將於6月在加拿大亞伯達省舉行領袖峰會。

G7 俄烏戰爭 川普 美國 魯比歐

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