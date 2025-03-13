【重磅快評】不想當美國人很難嗎？格陵蘭人用選票說不

在川普效應籠罩下，格陵蘭議會選舉變天，立場中間偏右的民主黨贏得30%選票意外勝出，將與其他政黨談判籌組執政聯盟。民主黨主張漸進獨立，讓格陵蘭的宗主國丹麥鬆了口氣；民主黨也強烈反對美國併吞，則向川普傳達了重要的訊息：格陵蘭不賣。

川普在2019年就曾提出購買格陵蘭的想法。從去年底以來，川普又多次表示對格陵蘭的興趣，不論是用買的、用搶的、或用利誘的。雖然丹麥總理和格陵蘭總理都明確表示，格陵蘭是非賣品；但川普說盡好話，也放盡狠話，總之，志在必得。

川普效應明顯炒熱了格陵蘭選情，投票率大舉提升；投票所外罕見擠滿來自世界各國的記者，一場不到三萬人投票的選舉結果，竟然成為全球媒體關注的焦點。

美國領事館選前接觸了格陵蘭所有政黨領導人，以便讓華盛頓的決策者更能掌握格陵蘭政治局勢。格陵蘭政治專家認為川普正在試圖影響格陵蘭政治議程，在野黨也批評美國試圖影響格陵蘭選舉；美國領事館否認此說，並稱美國主要是想了解各政黨選後組成聯合政府的優先事項。

但六個參選的政黨黨魁都在電視辯論中表態。在議會中擁有議席的五個政黨領袖都表示無法信任川普；他們批評川普不尊重格陵蘭，並試圖影響格陵蘭人。只有一個沒有議員席次的小黨，認為應該信任川普並期待與川普合作；但這個小黨只獲得1%選票。

在川普的強勢攪和下，格陵蘭人彷彿夾擠在丹麥和美國之間。事實上，格陵蘭主要政黨都支持獨立，但對急獨、緩獨或如何獨立，意見紛歧；而根據1月民調，至少8成5的格陵蘭人反對併入美國。這次選舉結果就顯示，多數格陵蘭人希望自丹麥漸進獨立，但不想當美國人。

值得注意的是，選舉的勝利者，除了民主黨外，方向黨得票率也從12%倍增到25%。方向黨立場急獨而親美，這次躍升為第2大黨，顯示部分民眾仍然期待格陵蘭盡快自丹麥獨立，且能同時加強與美國的合作和連結；但這與成為美國人仍有很大距離。

「川普可以放棄這個念頭」，甫在選舉中取得壓倒性勝利的民主黨黨魁，對川普作了強硬回應。但未來如何應對川普，仍將是這個34歲準總理的艱鉅任務；他必須維持與丹麥的良好合作，同時考慮到美國在格陵蘭的巨大利益，而應付川普，可能比應付丹麥困難而複雜得多。

其實川普對格陵蘭的政府組成與政黨結構，可能根本毫不在意。他揚言不排除軍事或經濟手段，更不會在乎介入他國選舉或內政；如果格陵蘭加入美國，他也開出投資數十億美元的支票。川普最終能得逞嗎？

至少，世界上首次有民眾用選票向川普大帝說不了！