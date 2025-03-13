快訊

整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

聽新聞
0:00 / 0:00

違反制裁不聲張？韓媒：北韓走私貨船相撞陸籍船 釀近20死

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
韓媒揭露，2月底1艘北韓走私貨船與大陸船相撞，造成近20名北韓船員遇難，但兩國對此事均保持沉默。（路透資料照）
韓媒揭露，2月底1艘北韓走私貨船與大陸船相撞，造成近20名北韓船員遇難，但兩國對此事均保持沉默。（路透資料照）

韓媒指，2月底一艘疑似走私煤炭的北韓貨船，在朝鮮半島西部海域與一艘大陸船隻相撞後沉沒，造成近20名北韓船員死亡，不過對於此事，北韓和陸方均保持沉默。

韓聯社13日引述消息人士稱，2月底一艘關閉船舶自動識別系統（AIS）的北韓貨船，在大陸東南部某港口附近與大陸船隻相撞後沉沒。大陸有關部門雖展開救援，但只有部分北韓船員獲救，最後約15-20人遇難。大陸船隻的受損程度則較為輕微。

報導指出，北韓出口煤炭違反聯合國安理會第2371號對北韓制裁決議，事發海域則是走私出口煤炭的北韓貨船經常出沒的地點。據悉，當時海上出現濃霧，能見度差。由於該北韓貨船規避制裁關閉了AIS，大陸船隻或因此未能及時發現。

韓聯社稱，此次事故雖造成重大人員傷亡，但北韓和陸方均未公布消息。上述消息人士表示，此次事故的真相若公之於眾，不僅對北韓不利，也會使默許違反聯合國決議行為的陸方陷入窘境，雙方或許因此選擇秘而不宣。

聯合國安理會於2017年8月5日通過的第2371號決議，是針對北韓在2017年7月進行的飛彈試射。制裁內容包括禁止從北韓進口該國主要出口項目，包括煤礦、鋼鐵、鉛和海產品。據估計，該制可能導致北韓的國際收入減少10億美元，即該國三分之一的國際收入。之後，聯合國安理會還將27艘船隻、21間船務公司（2間在香港註冊）和台商張永源列入黑名單，指他們違反安理會決定，向北韓走私原油及協助賣煤。

北韓 安理會 聯合國

延伸閱讀

北韓：南韓戰機朝民宅誤投炸彈 恐引發武裝衝突

史上最大加密幣劫案 北韓駭客駭走15億美元 套現3億

怕被送去俄羅斯？北韓年輕人「1恐怖儀式」逃兵役 當局祭超嚴苛徵兵新規

從俄取得技術？北韓首公開自造核潛艦 威嚇美韓

相關新聞

半世紀武裝革命尾聲？庫德族與土耳其、敘利亞的和解起點

2025年2月27日，土耳其庫德工人黨（PKK）領袖奧賈蘭呼籲其成員放下武裝，PKK也響應了這位被單獨拘禁長達26年的領袖，正式中止40年來與土耳其政府的衝突。而在3月10日，同樣由庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF），也與敘利亞新政府簽署協議，從此成為敘利亞國政府的合作夥伴。追求庫德族獨立建國的PKK，曾是土耳其政府最為忌憚、誓死剷除的恐怖組織；SDF也因為與阿薩德合作爭取自治，曾被視為內戰叛徒。然而2025年中東地緣政治劇變，帶來意想不到的發展，PKK、SDF是否真能與土、敘達成和平共榮，目前尚未可知，本文藉此梳理近半世紀的庫德武裝行動，循線理解庫德組織與各國勢力的糾結關係。

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

巴基斯坦軍方2025年3月12日救出恐怖分子挾持火車事件的300名人質。事件發生在俾路支省（Balochistan），3月11日分離主義武裝部隊俾路支解放軍（Baloch Liberation Army, BLA）劫持一列火車、以人質性命要脅當局釋放當地政治犯。軍方指稱，其在救援行動中擊斃33名BLA士兵、而在行動開始前已有21名平民人質和4名軍人遭BLA殺害，目前軍方仍在該地區進行搜索行動，以排除可能的剩餘威脅。

杜特蒂押送海牙 女兒轟搭機8小時僅給1三明治 單人牢房曝光

菲律賓前總統杜特蒂11日因任內發動「毒品戰爭」，涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院(...

菲政府依國際法逮杜特蒂 分析：防軍變、削弱家族影響力

菲律賓政府依國際刑事法院發出的逮捕令逮捕前總統杜特蒂，並將他送往海牙。分析人士認為，不讓杜特蒂留在國內，除可避免人民示威...

不想去了！加拿大人被川普激怒了 飛美機票預訂下降20%

川普重返白宮以來的言行，無論是開徵關稅還是高談併吞加拿大，都激怒加拿大人；不少遊客決定用行動來回應，根據航空票務數據公司...

親商政黨獲勝 或助川普開採格陵蘭礦產

在美國總統川普「奪島」陰霾下，丹麥半自治領土、全球第一大島格陵蘭大選結果公布，立場中間偏右、親商的民主黨(Demokra...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。