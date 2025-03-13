快訊

地牛翻身！13:09分台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

日本回收失事海鷹機主要殘骸 尋獲多具遺體

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機2024年4月失事墜海。圖為同款SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。美聯社
日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機2024年4月失事墜海。圖為同款SH-60K海鷹直升機示意圖，非失事飛機。美聯社

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機2024年受訓時，發生碰撞墜海，造成8人殉職。日本海上自衛隊昨天宣布，已從海底回收2架失事直升機的機身，並尋獲數具遺體。

海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機，2024年4月20日晚間在鳥島東方約280公里處，參加反潛訓練時發生碰撞墜海，兩架失事的直升機後來沉入水深約5500公尺的海底。

失事的兩機各搭載4人、總計8人，事後尋獲1具遺體，其餘7人失聯。海上自衛隊已在2024年6月宣布7名失聯者殉職。

日本放送協會（NHK）與「每日新聞」報導，海上自衛隊這次以1000萬美元的價碼，委託美軍本月展開打撈作業，並在昨天宣布已回收2架失事直升機的主要殘骸。

打撈作業船本月8日抵達事發現場海域，並結合遠端操作水下無人機，把繩索套在海底的殘骸後，本月11日與12日分別打撈起1架直升機。

海上自衛隊也說明在機內尋獲數具遺體，將確認死者身分，並計劃把殘骸運到橫濱市內的美軍設施，確認機體受損等狀況。

根據2024年7月公布的事故調查結果報告書，這起事故主因包括直升機內警戒監視作為不適當，及指揮官對高度管理不夠充分。

日本 直升機 自衛隊

延伸閱讀

勇鷹機頭及黑盒子昨撈獲 軍方透露雙發動機打撈進度

顧立雄：失事勇鷹機黑盒子已尋獲 將從3方向釐清失事原因

打撈勇鷹快有進展？寶拉麗絲3號今重返失事海域

獨／「寶拉麗絲3號」到了！台東墜海「勇鷹」最快時間撈上岸

相關新聞

傳北韓運煤船與陸船隻相撞沉沒！釀20死未公開 怕被聯合國抓包

韓聯社引述知情消息於13日報導，一艘涉嫌走私煤炭的北韓貨船，上月底在黃海與一艘中國船隻相撞後沉沒，造成15至20名北韓船...

半世紀武裝革命尾聲？庫德族與土耳其、敘利亞的和解起點

2025年2月27日，土耳其庫德工人黨（PKK）領袖奧賈蘭呼籲其成員放下武裝，PKK也響應了這位被單獨拘禁長達26年的領袖，正式中止40年來與土耳其政府的衝突。而在3月10日，同樣由庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF），也與敘利亞新政府簽署協議，從此成為敘利亞國政府的合作夥伴。追求庫德族獨立建國的PKK，曾是土耳其政府最為忌憚、誓死剷除的恐怖組織；SDF也因為與阿薩德合作爭取自治，曾被視為內戰叛徒。然而2025年中東地緣政治劇變，帶來意想不到的發展，PKK、SDF是否真能與土、敘達成和平共榮，目前尚未可知，本文藉此梳理近半世紀的庫德武裝行動，循線理解庫德組織與各國勢力的糾結關係。

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

巴基斯坦軍方2025年3月12日救出恐怖分子挾持火車事件的300名人質。事件發生在俾路支省（Balochistan），3月11日分離主義武裝部隊俾路支解放軍（Baloch Liberation Army, BLA）劫持一列火車、以人質性命要脅當局釋放當地政治犯。軍方指稱，其在救援行動中擊斃33名BLA士兵、而在行動開始前已有21名平民人質和4名軍人遭BLA殺害，目前軍方仍在該地區進行搜索行動，以排除可能的剩餘威脅。

阿根廷首都爆警民衝突！足球迷街頭聲援年金抗議 記者也受傷

阿根廷退休民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯進行每週例行的抗議活動時，警方與數以百計足球迷和反撙節遊行群眾爆發激烈衝突

日本回收失事海鷹機主要殘骸 尋獲多具遺體

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機2024年受訓時，發生碰撞墜海，造成8人殉職。日本海上自衛隊昨天宣布，已從海底回...

違反制裁不聲張？韓媒：北韓走私貨船相撞陸籍船 釀近20死

韓媒指，2月底一艘疑似走私煤炭的北韓貨船，在朝鮮半島西部海域與一艘大陸船隻相撞後沉沒，造成近20名北韓船員死亡，不過對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。