阿根廷首都爆警民衝突！足球迷街頭聲援年金抗議 記者也受傷

阿根廷退休民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯進行每週例行的抗議活動時，警方與數以百計足球迷和反撙節遊行群眾爆發激烈衝突。

法新社報導，市府當局表示，鎮暴警察使用催淚瓦斯、橡膠子彈和水砲驅散投擲石塊的示威民眾，造成至少20人受傷、超過100人遭逮捕。

許多參與這場衝突的民眾身穿足球球衣，這場例行抗議活動演變成對總統米雷伊（Javier Milei）推動削減預算政策最激烈的示威活動之一。

衝突在國會建築和地標「五月廣場」（Plaza deMayo）附近爆發，示威群眾高喊「垃圾米雷伊，你是獨裁者！」，將他的統治與阿根廷1976至1983年的軍政府相提並論。

受傷民眾中，傷勢最嚴重的是攝影記者葛瑞尤（Pablo Grillo），社群媒體畫面可見葛瑞尤在拍攝照片時遭投擲物擊中。葛瑞尤的父親費比安（Fabian）告訴地方媒體說兒子性命危殆，並將此事歸咎於米雷伊政府。

許多示威民眾揮舞國旗和已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）的照片。抗議行動開始時，國會正在開議，議場外部署大批警力。

阿根廷退休人士每週都會舉行示威活動，抗議米雷伊上台以後，大幅刪減退休金與醫療的撙節政策。

數個足球俱樂部的球迷本週呼籲聲援退休民眾；部分退休人士近來因抗議他們的消費能力下降，而遭警方以催淚瓦斯或警棍對付。

馬拉度納2020年逝世，7名醫護人員遭控犯下過失殺人罪，相關庭審昨天展開，這個南美洲國家的情緒正高漲。

馬拉度納接受腦部手術後，在布宜諾斯艾利斯一處租屋處療養，最終孤獨離世。他因心臟衰竭和急性肺水腫離世，醫療團隊被控嚴重疏忽，導致馬拉度納死亡。

過去一週，社群媒體上流傳著聲援謀生困難退休人士的呼聲，其中包括馬拉度納1992年的一段受訪影片，他當時表示：「如果你不挺身捍衛退休人士，就是真正的懦夫。」