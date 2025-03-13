快訊

地牛翻身！13:09分台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

阿根廷首都爆警民衝突！足球迷街頭聲援年金抗議 記者也受傷

中央社／ 布宜諾斯艾利斯12日綜合外電報導

阿根廷退休民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯進行每週例行的抗議活動時，警方與數以百計足球迷和反撙節遊行群眾爆發激烈衝突。

法新社報導，市府當局表示，鎮暴警察使用催淚瓦斯、橡膠子彈和水砲驅散投擲石塊的示威民眾，造成至少20人受傷、超過100人遭逮捕。

許多參與這場衝突的民眾身穿足球球衣，這場例行抗議活動演變成對總統米雷伊（Javier Milei）推動削減預算政策最激烈的示威活動之一。

衝突在國會建築和地標「五月廣場」（Plaza deMayo）附近爆發，示威群眾高喊「垃圾米雷伊，你是獨裁者！」，將他的統治與阿根廷1976至1983年的軍政府相提並論。

受傷民眾中，傷勢最嚴重的是攝影記者葛瑞尤（Pablo Grillo），社群媒體畫面可見葛瑞尤在拍攝照片時遭投擲物擊中。葛瑞尤的父親費比安（Fabian）告訴地方媒體說兒子性命危殆，並將此事歸咎於米雷伊政府。

許多示威民眾揮舞國旗和已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）的照片。抗議行動開始時，國會正在開議，議場外部署大批警力。

阿根廷退休人士每週都會舉行示威活動，抗議米雷伊上台以後，大幅刪減退休金與醫療的撙節政策。

數個足球俱樂部的球迷本週呼籲聲援退休民眾；部分退休人士近來因抗議他們的消費能力下降，而遭警方以催淚瓦斯或警棍對付。

馬拉度納2020年逝世，7名醫護人員遭控犯下過失殺人罪，相關庭審昨天展開，這個南美洲國家的情緒正高漲。

馬拉度納接受腦部手術後，在布宜諾斯艾利斯一處租屋處療養，最終孤獨離世。他因心臟衰竭和急性肺水腫離世，醫療團隊被控嚴重疏忽，導致馬拉度納死亡。

過去一週，社群媒體上流傳著聲援謀生困難退休人士的呼聲，其中包括馬拉度納1992年的一段受訪影片，他當時表示：「如果你不挺身捍衛退休人士，就是真正的懦夫。」

米雷伊 足球

延伸閱讀

國務院凍結經費 上千海外計畫學者遭斷薪

阿根廷登山家喪命40年 女兒尋回背包翻出底片遺物…重新認識父親

比特幣跌破9萬美元 加密幣賣壓加劇

阿根廷總統捲入加密幣詐騙 恐面臨這種下場

相關新聞

傳北韓運煤船與陸船隻相撞沉沒！釀20死未公開 怕被聯合國抓包

韓聯社引述知情消息於13日報導，一艘涉嫌走私煤炭的北韓貨船，上月底在黃海與一艘中國船隻相撞後沉沒，造成15至20名北韓船...

半世紀武裝革命尾聲？庫德族與土耳其、敘利亞的和解起點

2025年2月27日，土耳其庫德工人黨（PKK）領袖奧賈蘭呼籲其成員放下武裝，PKK也響應了這位被單獨拘禁長達26年的領袖，正式中止40年來與土耳其政府的衝突。而在3月10日，同樣由庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF），也與敘利亞新政府簽署協議，從此成為敘利亞國政府的合作夥伴。追求庫德族獨立建國的PKK，曾是土耳其政府最為忌憚、誓死剷除的恐怖組織；SDF也因為與阿薩德合作爭取自治，曾被視為內戰叛徒。然而2025年中東地緣政治劇變，帶來意想不到的發展，PKK、SDF是否真能與土、敘達成和平共榮，目前尚未可知，本文藉此梳理近半世紀的庫德武裝行動，循線理解庫德組織與各國勢力的糾結關係。

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

巴基斯坦軍方2025年3月12日救出恐怖分子挾持火車事件的300名人質。事件發生在俾路支省（Balochistan），3月11日分離主義武裝部隊俾路支解放軍（Baloch Liberation Army, BLA）劫持一列火車、以人質性命要脅當局釋放當地政治犯。軍方指稱，其在救援行動中擊斃33名BLA士兵、而在行動開始前已有21名平民人質和4名軍人遭BLA殺害，目前軍方仍在該地區進行搜索行動，以排除可能的剩餘威脅。

阿根廷首都爆警民衝突！足球迷街頭聲援年金抗議 記者也受傷

阿根廷退休民眾今天在首都布宜諾斯艾利斯進行每週例行的抗議活動時，警方與數以百計足球迷和反撙節遊行群眾爆發激烈衝突

日本回收失事海鷹機主要殘骸 尋獲多具遺體

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機2024年受訓時，發生碰撞墜海，造成8人殉職。日本海上自衛隊昨天宣布，已從海底回...

違反制裁不聲張？韓媒：北韓走私貨船相撞陸籍船 釀近20死

韓媒指，2月底一艘疑似走私煤炭的北韓貨船，在朝鮮半島西部海域與一艘大陸船隻相撞後沉沒，造成近20名北韓船員死亡，不過對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。