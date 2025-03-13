傳北韓運煤船與陸船隻相撞沉沒！釀20死未公開 怕被聯合國抓包

韓聯社引述知情消息於13日報導，一艘涉嫌走私煤炭的北韓貨船，上月底在黃海與一艘中國船隻相撞後沉沒，造成15至20名北韓船員死亡，但中國和北韓兩國均對此保持沉默，因為顯然此舉已違反聯合國決議禁止北韓煤炭出口的行為。

消息人士指，事發當日海上出現濃霧，能見度低，而涉事的北韓貨船關閉船舶自動識別系統，可能因此令其他船隻未能及時發現，引發意外。稱北韓船隻上似乎裝載過多煤炭，事發時貨物和船隻一同沉沒。

中國相關部門在意外後展開救援，但只有少數北韓船員獲救，而另一艘涉事的中國船隻只有輕微受損。

由於聯合國對北韓的制裁，包括禁止出口煤炭等資源，而事發海域是北韓貨船走私出口煤炭經常出沒的地點。消息人士指中方不希望公開事件，因為不只會對平壤不利，也顯示中方默許違反聯合國決議的行為。