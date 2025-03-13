德國兩大黨啟動組閣談判 禁自拍、內閣人選露端倪

德國基民盟/基社盟與社民黨今天正式啟動聯合政府組閣談判，256名來自聯邦、地方與歐洲議會的兩黨要員將組成16個工作小組，針對不同政策領域進行協商。16個小組的領導人也被視為潛在內閣部長人選。

由梅爾茨（Friedrich Merz）領導的基民盟（CDU）與姐妹黨基社盟（CSU）在2月23日聯邦議會選舉獲約28%支持率，取得聯邦議會最多席次，將與現任總理蕭茲（Olaf Scholz）隸屬的社民黨（SPD）籌組下一屆德國政府。

上週兩黨完成探索性協商，就經濟與移民等重大議題達成初步共識，今天正式啟動聯合內閣談判。

談判將由256名來自聯邦、地方與歐洲議會的要員組成，劃分成16個工作小組，每組16人，負責不同政策領域的討論。

按照協商機制，各組成員分配比例為社民黨7、基民盟6、基社盟3，並由基民盟/基社盟與社民黨代表共同領導，以確保決策不失衡，各組領導人也被視為將來聯合政府各部會的潛在部長人選。

小組完成的討論結果，將交給基民盟領導人梅爾茨、基社盟主席居德（Markus Söder）、社民黨共同主席埃斯肯（Saskia Esken）與克林拜耳（LarsKlingbeil）等各黨高層組成的「19人核心談判小組」，負責整合協商結果並進行最終談判，決定聯合政府未來政策方向。

談判過程受到嚴格控管，根據明鏡週刊（DerSpiegel）揭露的內部「談判指南」，工作小組成員不得對外透露協商進度，禁止召開會後記者會、發表中期聲明，甚至連自拍都明文禁止，以防內容提前曝光或被外界解讀錯誤。

此外會議中使用的文件格式也有明確規範，必須使用Calibri 11號、黑色字體，行距1.5，並設有頁數上限，避免出現「偷塞內容」等可能的作弊行為。

漫長的談判過程中，如何填飽肚子也很重要。根據談判指南，與會者可透過指定電子郵件提出餐飲需求，帳單會統一送往基民盟總部，由各黨事後按與會者比例平攤費用。

這場決定德國未來政府樣貌的組閣談判，不僅是政策與權力的博弈，連誰來買單都得事先談妥，展現標準德式協商風格。