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經濟靠丹麥 格陵蘭獨立難

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
格陵蘭11日舉行議會選舉，居民在首府努克排隊等待投票。 歐新社
格陵蘭11日舉行議會選舉，居民在首府努克排隊等待投票。 歐新社

丹麥獨立成為格陵蘭議會十一日選舉的焦點。但儘管多數格陵蘭人支持獨立，他們在生活上大幅依賴丹麥。格陵蘭獨立前，也應與丹麥當局達成協議，最終經由丹麥國會同意。

格陵蘭曾為殖民地，一八一四年起效忠丹麥王室，一九五三年正式納入丹麥領土，一九七九年取得部分自治權，二○○九年獲得可透過公投宣告獨立的權利。華爾街日報十二日報導，一份由丹麥和格陵蘭報紙今年稍早委託執行的調查顯示，約八成四格陵蘭人想獨立，但四成五說只希望在不損及生活水準下脫離丹麥。

在格陵蘭的進、出口，丹麥就分別占六成、五成。格陵蘭半數人口在公部門工作，主要由哥本哈根以補助提供資金。丹麥每年對格陵蘭經濟貢獻近十億美元（約台幣三百三十億元）。日經亞洲引述世界銀行數據指出，主要產業為漁業的格陵蘭，境內生產毛額為卅二億美元，不到丹麥的百分之一。就經濟角度，格陵蘭獨立障礙很高。

法新社報導，丹麥憲法第十九條授權丹麥政府可在國會同意下，放棄部分領土。南丹麥大學法學教授佛格說，一般理解是格陵蘭獨立可以不必修憲，二○○九年的一項自治法基本上已建立格陵蘭獨立的路線圖。該自治法第廿一條說，有關格陵蘭獨立的決定，應由格陵蘭人民做出。

丹麥總理佛瑞德里克森多次坦言，前述自治法表明格陵蘭的未來將由該島及其人民決定。不過法新社也指出，要邁向獨立，丹麥和格陵蘭政府應就該事項舉行會談並達成一項協議，該協議須再經由格陵蘭議會批准、全島公投認可，最後再由丹麥國會同意。

丹麥 公投 格陵蘭

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