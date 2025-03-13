帛琉總統邀川普一同浮潛 親眼見證氣候變遷影響

西太平洋島國帛琉總統惠恕仁今天表示，他希望美國總統川普前來與他一起浮潛，以瞭解氣候變遷造成的「慢性死亡」。帛琉是全球最易受氣候變遷衝擊的國家之一。

法新社報導，川普（Donald Trump）曾稱氣候變遷是騙局，並已第2度帶領美國退出巴黎氣候協定（ParisAgreement），還讓美國停止參與全球主要的氣候倡議和研究。

惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在日本東京召開的年度世界海洋峰會暨博覽會（World Ocean Summit &Expo）場邊接受法新社訪問時表示：「我認為如果我倆去浮潛來看一看情況，會是件好事。」

他說：「如果對氣候變遷不採取任何行動，付出的代價甚至會更高。…我們有必要從這個角度來看待，我希望能從財務層面與川普總統談。」

帛琉位於菲律賓東方，是由約340座島嶼組成的群島國。面對海平面上升的威脅，帛琉處境極度脆弱。惠恕仁坦言，帛琉的一些環礁可能在未來幾年內消失。

但惠恕仁同時示警，氣候威脅是「對我們所有人」。「大家似乎只考量自己國內的財務、人民及什麼對自己最好。但即使美國也有很多低窪地區。」他敦促川普「為自己的子子孫孫想想」。

惠恕仁還警告說，美國若從世界舞台撤退，恐怕會把地盤拱手讓給中國。「如果川普在乎領導地位，（就應該注意）會在這方面遭遇重大損失。」