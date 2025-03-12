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德情報局研判新冠疫情起因 恐源於大陸實驗室事故

中央社／ 柏林12日專電
國際上對於冠狀病毒疾病起源的爭論仍舊激烈，各國政府到底掌握哪些有關冠狀病毒疾病的起源證據，也同樣存在爭議。 示意圖／路透社資料照
國際上對於冠狀病毒疾病起源的爭論仍舊激烈，各國政府到底掌握哪些有關冠狀病毒疾病的起源證據，也同樣存在爭議。 示意圖／路透社資料照

德國多家媒體今天報導，德國聯邦情報局（BND）早在2020年就研判，新冠疫情的起因「很有可能」是中國武漢實驗室的一起事故。

新冠疫情爆發至今滿5年，冠狀病毒疾病（Sars-CoV-2，統稱COVID-19）是自然起源還是來自生物實驗室，迄今未得到官方最終澄清。此外，官方也尚未發現能夠將病原體從動物自然傳播給人類的「中間宿主」。

根據南德日報（Sueddeutche Zeitung）與時代週報（Zeit）報導，德國聯邦情報局將冠狀病毒疾病來源歸類為「很有可能」是「實驗室理論」的確定性高達80%至95%。

德媒指出，德國情報局根據中國研究機構的科學數據等資料，早在2020年就做出這項研判，亦即有跡象顯示，實驗存在風險，且大量違反安全規定。德國聯邦情報局向總理府通報這個情況。

自疫情蔓延以來，德國情報部門朝著「實驗室理論」的方向進行調查，並認為冠狀病毒疾病是來自中國武漢一家實驗室發生的事故。但德國情報局沒有確切的證據。

德媒指出，德國政府至今將德國聯邦情報局關於冠狀病毒疾病起源武漢生物實驗室的調查結果秘而不宣。

據報導，德國聯邦總理府近來與聯邦情報局的多名科學家進行交流。首次在去年，討論話題聚焦在冠狀病毒疾病可能的起源。

對於為何公眾沒有被告知政府的最新發現，據新蘇黎世報（NZZ）報導，聯邦政府發言人回應表示，原則上情報調查結果不會被公開評論，只會向負責的國會委員會報告。

至今，國際上對於冠狀病毒疾病起源的爭論仍舊激烈，各國政府到底掌握哪些有關冠狀病毒疾病的起源證據，也同樣存在爭議。

COVID-19 德國 武漢 疫情 病毒 科學家

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