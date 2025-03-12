英外海貨輪撞油輪！載運美軍飛機燃料 被捕船長為俄羅斯籍
1艘懸掛葡萄牙國旗的貨輪10日在英國外海與1艘懸掛美國國旗的油輪相撞，船長遭英國警方逮捕。擁有這艘貨輪的德國公司恩斯特拉斯（Ernst Russ）今天表示，船長是俄羅斯籍。
路透社報導，被撞的油輪史迪納無瑕號（Stena Immaculate）當時下錨停泊海上，船上載運供應美國軍隊的飛機燃料。較小的貨輪索隆號（Solong）撞上後發生大火和爆炸，並造成1名船員失蹤，生還機率渺茫，燃料外洩也引發海洋環境汙染疑慮。
英國警方昨天以涉嫌犯下重大過失殺人罪將現年59歲的索隆號船長逮捕，警方今天表示他仍在押。總部位於德國漢堡的恩斯特拉斯除了透露船長是俄籍，還說其餘船員分別為俄羅斯籍和菲律賓籍。
關於這起船隻相撞事件的原因各方揣測不斷。英國「電訊報」（The Telegraph）報導，根據愛爾蘭政府官員去年7月進行的例行安全檢查，索隆號的操舵系統檢查未通過。
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