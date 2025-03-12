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紅海危機再起！胡塞重啟攻擊以色列船隻 運價恐掀新一波漲勢

經濟日報／ 編譯陳律安、記者黃淑惠／即時報導
胡塞組織宣布將重啟針對穿行紅海等海域的以色列相關船舶的攻擊行動，恐將引發新一波紅海危機。美聯社
胡塞組織宣布將重啟針對穿行紅海等海域的以色列相關船舶的攻擊行動，恐將引發新一波紅海危機。美聯社

去年導致貨櫃海運運價大漲、貨櫃三雄獲利衝高的「紅海危機」捲土重來，根據外電，胡塞組織宣布將重啟針對穿行紅海等海域的以色列相關船舶的攻擊行動，恐將引發新一波紅海危機，導致運價掀起新一波漲勢。

由於以色列當局禁止人道援助物資進入加薩走廊，支持哈瑪斯的葉門戰鬥胡塞組織（又稱青年運動）11日宣布，將立即恢復對以色列船隻的攻擊行動，直到加薩走廊的邊境關卡重啟。這是胡塞約兩個月來首度重啟攻勢。

胡塞表示，將鎖定經過紅海、阿拉伯海、曼德海峽及亞丁灣的以色列船隻。

以哈戰爭於1月停火後，青年運動曾宣布暫停攻擊美國、英國相關船隻，但多數西方航運業者仍表示，需要更明確的安全保障，才能放心讓船隻重新行經相關海域。如今青年運動將再次發動攻擊，勢必阻礙紅海航運與蘇伊士運河的復甦。

胡塞組織宣布將重啟針對穿行紅海等海域的以色列相關船舶的攻擊行動，恐將引發新一波紅海危機。路透
胡塞組織宣布將重啟針對穿行紅海等海域的以色列相關船舶的攻擊行動，恐將引發新一波紅海危機。路透

以色列 紅海 美國 葉門

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