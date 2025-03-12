紅海危機再起！胡塞重啟攻擊以色列船隻 運價恐掀新一波漲勢

自川普重新上任以來，短短一個多月，無論是在內政或外交方面，都給全球帶來許多震撼。由於川普2.0的施政口號乃是美國優先，因此針對各國出現了一些爭議，像是與俄國在聯合國大會一起反對歐洲的烏克蘭決議案、迫使烏克蘭簽訂和平協議、打算將加薩變成蔚藍海岸等。

2025-03-12 15:11