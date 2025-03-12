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川普回鍋後…美俄情治首長首次通話 同意「定期接觸」減少對抗

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
美國和俄羅斯情治首長已經通過電話，並同意保持定期接觸，以降低美俄關係緊張程度。圖為CIA標誌。 路透社
美國和俄羅斯情治首長已經通過電話，並同意保持定期接觸，以降低美俄關係緊張程度。圖為CIA標誌。 路透社

媒體今天報導，美國俄羅斯情治首長已經通過電話，並同意保持定期接觸，以降低美俄關係緊張程度。

俄羅斯國營的塔斯社（TASS）報導，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）和俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）昨天透過電話交談，這是美俄情治首長幾年來首度接觸。

他們同意雙方機構「定期接觸」，「以促進國際穩定和安全，以及減少莫斯科和華盛頓之間的對抗」。

這是美國總統川普1月上任以來美俄情治首長之間的首次通話，川普矢言要結束長達3年的烏克蘭衝突。

就在同一天，烏克蘭支持美國提出與俄羅斯停火30天的建議。

根據報導，美國中情局長和俄國對外情報局長之間最後一次接觸是在2022年11月，當時納雷什金在土耳其首都安卡拉與時任中情局長伯恩斯（William Burns）會談。

俄羅斯 川普 美國

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