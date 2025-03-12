捷克眾議院與智庫探討大陸極權 揭露中共間諜行動

捷克眾議院與智庫「解析中國」（Sinopsis）昨天舉辦「中國處於極權統治的新時代」研討會，探討香港、新疆、西藏與基督教團體在中國受監控與打壓的現況，並邀請捷克記者親身分享，中國如何打壓新聞自由與策劃間諜行動。

捷克眾議員蘭瑟德洛娃（Helena Langšádlová）表示，早在約8年前，她便在捷克眾議院發起有關中國與俄羅斯影響力的調查委員會，當時有同事嘲笑她：「在每棵樹後看到俄國人，在每個角落發現間諜」。

然而，隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭，事情發展超出她的預期，證明這些威脅的真實性。她認為，持續討論、研究來自中國與其他非民主政權的風險至關重要，而捷克國家安全委員會也已對此議題深入研究。

蘭瑟德洛娃表示，從長遠和戰略角度來看，非民主政權對民主世界構成重大威脅，應採取措施因應當前與未來的考驗，並維護民主制度。

曾擔任CNN與捷克電視台駐中國記者7年的埃茲勒（Tomáš Etzler）在研討會上強調，「當今中國已成為全球新聞自由備受打壓的國家之一。」

他分享，在中國擔任記者期間，曾被拘留23次，最長被拘留48小時，拘留期間會沒收拍攝的資料。雖未被正式指控犯罪，但中共目的是羞辱與恐嚇記者。

埃茲勒指出，他的經歷並不罕見，幾乎每家外媒駐中記者都遭遇類似情況。他的中國同事定期被「請去喝茶」，政府官員試圖獲得採訪計畫，並以掌握的情報來威脅他們。

埃茲勒透露，他在中國的新聞編輯部與私人住所，乃至手機通話都被竊聽。他舉例，有次他和朋友在街頭臨時決定去哪家餐廳吃飯，這些對話內容也被政府官員掌握。經技術分析，他發現當時使用的諾基亞（Nokia）手機即使關機，仍可能被遠端監聽，唯一能防範方式是取出手機電池。

埃茲勒說，長期處於這種高壓環境，讓他即使回捷克休假仍無法放鬆，「在談論中國話題時，我會不自覺地壓低聲音，甚至改用耳語。」

捷克媒體Lupa.cz的科技線記者塞德拉克（JanSedlák）則指出，中國雖然在技術創新方面進步迅速，但技術間諜活動仍是其提升競爭力的重要手段之一。作為專跑半導體產業的記者，他逐漸成為中國情報機構關注的目標。

隨著台積電宣布在德國德勒斯登設廠，塞德拉克透露，他突然在通訊軟體WhatsApp收到匿名訊息，對方希望獲得有關捷克和台灣半導體合作的資訊，與相關的政治情報。

他舉例，當捷克眾議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）率團訪台後，他收到對方詢問：「有誰去了台灣？他們討論什麼？」

此外，捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）宣布將訪台推動半導體合作的消息後，塞德拉克再次收到中國間諜的詢問，對方甚至提出報酬希望換取深入的資訊。

塞德拉克表示：「我可以確定，我不是唯一被這樣聯繫的捷克人。中國正積極挖角捷克的半導體專家，試圖吸引他們前往中國工作。」點出中國對捷克科技業的危害。