快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

美媒：大陸擴大遠洋探測 獲取軍事情報尋求作戰優勢

中央社／ 香港12日綜合外電報導

美國媒體指出，中國正迅速擴大遠洋探測活動範圍，派遣船隊到遠在中國海岸線之外的水域進行研究。在北京擴大海軍勢力範圍並對美國盟邦構成威脅之際，這些研究為中國提供寶貴軍事情報。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，中國船隊活動引發日本、印度等國家的抗議，但這並無法阻止中國展開繪製海底地圖的遠洋任務。

中國船隊取得的數據有多項用途，從科學研究到新興的深海採礦業，但中國政府若將民用研究用於軍事目的，將威脅美國盟邦。

華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategicand International Studies）中國國力計畫高級研究員福納樂（Matthew Funaiole）表示：「如果這些數據可能對中國軍方有價值，只要他們想，就能拿到數據。」

印度海軍2019年驅離一艘中國科研船，但之後又來了更多中方科研船。最近幾週，中國兩艘最先進的科研船「向陽紅01號」和新一代「東方紅3號」在印度洋東部大片海域進行地毯式掃描和探測。

中國民用船隻正於世界各地進行探測，無論何時都有多達十幾艘船隻在活動。

他們蒐集的數據包括洋流、溫度和鹽度等，且可以有多種用途，例如詳細掃描海底可提供水雷可見性和聲納精度等資訊，這些調查還可以幫助確定哪些礦物可供開採。

戰略暨國際研究中心針對中國各機構、執法部門、高等院校和國有企業管理的64艘科研和測量船進行的研究發現，其中逾8成船隻與「推進中國地緣政治戰略與目標」有關，或表現出相關行為，例如訪問軍港。

另一方面，瞭解海底以及在不同深度水中聲音如何傳播，對於潛艦能否保持匿蹤是至關重要的。

斯里蘭卡先前迫於印度的抗議暫停了外國科研船的訪問，但該禁令已經於去年底到期。

中國官媒日前報導，「向陽紅01號」今年1月從母港青島啟程向南航行，航程預計長達10個星期。

船舶追蹤機構MarineTraffic的數據顯示，「向陽紅01號」2月6日駛入印度安達曼群島（AndamanIslands）和尼古巴群島（Nicobar Islands）週邊的專屬經濟區，前往斯里蘭卡東南部的海域。

「向陽紅01號」也曾於2020年在澳洲聖誕島（Christmas Island）附近海域進行了數個星期的測量，該島位於印度洋。

印度去年在孟加拉灣試射一枚新型彈道飛彈之前，「向陽紅01號」駛入該水域。當時，還有另外3艘中國科研船在印度洋作業。

印度智庫塔克夏許拉研究所（TakshashilaInstitution）分析師薩克納（Anushka Saxena）說，這些船隻在該地區長期停留，並使用無人潛航器等設備蒐集具有潛在軍事用途的數據，此事引起印度當局擔憂。

另外，中國和庫克群島（Cook Islands）上個月表示，雙方已建立全面戰略夥伴關係，其中包括一項海洋研究合作協議，再度讓其他國家警惕起來。

庫克群島專屬經濟區涵蓋70多萬平方英里的南太平洋海域，是少數幾個已經核發深海礦產勘探許可的國家之一。據信其專屬經濟區海床中蘊藏富含鎳、鈷等金屬的多金屬結核（polymetallic nodule）。

反對深海採礦的紐西蘭上個月曾抱怨，庫克群島是在威靈頓當局不知情的狀況下與中國達成這項夥伴關係協議。

兩週之後，紐西蘭再度表達關切，這次是中國海軍在鄰近水域舉行軍演。

分析人士認為，即使是為了未來的深海採礦，詳細的海底測繪也可能讓紐西蘭面臨更大風險。

印度 向陽 美國

延伸閱讀

川普大砍USAID…印度相關計畫組織解散 當局無奈「美方有權」

華碩印度踩雷 吞呆帳53億…上季獲利大減87%

印度股市 低接時機到

125年以來最熱2月！印度夏天提早到 農業、經濟手忙腳亂

相關新聞

菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

菲律賓前總統杜特蒂11日因任內發動「毒品戰爭」，涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院（...

格陵蘭議會選舉緩獨民主黨爆冷勝 應對川普當務之急

在美國總統川普尋求掌控北極戰略要島格陵蘭之際，格陵蘭議會選舉由支持緩步從丹麥獨立的民主黨爆冷勝出，如何應對川普將是格陵蘭...

川普大砍USAID…印度相關計畫組織解散 當局無奈「美方有權」

美國總統川普決定凍結對外援助，83%由USAID負責的計畫因此取消，印度政府稱美方有權如此，但許多仰賴資助的計畫瞬間喊停...

沒了川普的好麻吉安倍，日本能逃過美國的關稅魔爪嗎

自川普重新上任以來，短短一個多月，無論是在內政或外交方面，都給全球帶來許多震撼。由於川普2.0的施政口號乃是美國優先，因此針對各國出現了一些爭議，像是與俄國在聯合國大會一起反對歐洲的烏克蘭決議案、迫使烏克蘭簽訂和平協議、打算將加薩變成蔚藍海岸等。

北韓：南韓戰機朝民宅誤投炸彈 恐引發武裝衝突

北韓國營媒體報導，北韓今天表示，最近南韓發生戰機在訓練時朝平民區誤投炸彈事件，顯示不幸事故有可能在朝鮮半島引發新的武裝衝...

歐盟外交首長：武統漸取代國際法 俄侵烏只是一例

歐洲聯盟（EU）外交事務負責人今天告訴聯合國安全理事會（UNSC），俄羅斯入侵烏克蘭只是越來越多「武力統治」取代國際法的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。