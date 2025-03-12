川普大砍USAID…印度相關計畫組織解散 當局無奈「美方有權」

美國總統川普決定凍結對外援助，83%由USAID負責的計畫因此取消，印度政府稱美方有權如此，但許多仰賴資助的計畫瞬間喊停，有一些組織因此大裁員，甚至不得不直接解散。

美國總統川普（Donald Trump）1月簽署行政命令，暫時凍結所有美國對外援助，讓執政團隊檢討海外支出，並剔除他所謂「不符合美國優先政策」的計畫。最新的進展是國務卿盧比歐（Marco Rubio）11日宣布，美國國際開發總署（USAID）對外援助計畫中，有83%將正式取消。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）針對此事接受中央社記者訪問時說：「美國政府有權決定，他們要實踐（哪些）國際間的承諾，不論他們做什麼決定，我們都會尊重。」

根據印度新德里電視台（NDTV）的報導，美國1951年開始給予印度協助，且主要是透過USAID，至今為印度各個領域，超過555個計畫，提供逾170億美元（約新台幣5592億元）的經濟援助，如今USAID計畫大幅縮減，印度也受到相當程度的影響。

在USAID可能停擺的消息傳出之際，印度USAID網站就已經關閉，有關印度哪些單位曾獲援助、規模如何的官方資訊，一夕間消失在公眾視野，外界只能從USAID更新停在1月16日的臉書（Facebook）專頁及過往極少數的媒體報導，拼湊大略的概況。

目前唯一能具體得知的官方資料是印度財政部提出的最新年度報告，當中提到USAID於2023年至2024年間與印度政府相關單位合作7項計畫，內容包括農業與糧食安全、飲用水與環境及個人衛生計畫、再生能源、災害管理、健康、永續森林與氣候調適計畫、能源效率技術商業化及創新專案，資助總金額達7.5億美元（約新台幣246.7億元）。

中央社記者在這段期間不斷嘗試聯繫曾受USAID資助的單位，但皆未獲回應。印度監測與評估機構Outline India與部分受USAID資助的單位有合作關係，其創辦人穆科雅（Prerna Mukharya）告訴中央社記者，這些單位不願意受訪，很可能是因為「他們未獲授權，無法針對這樣敏感的議題對媒體發言」。

穆科雅十分肯定USAID帶來的正面幫助，她說：「USAID確實提供了很多幫助，特別是在開發中國家，當然也還有印度。」

她透露，有些單位在失去USAID資助後大舉裁員，「很多原本跟我聯繫的對口再也聯繫不上了，也有一些承辦人員明確地告訴我，他們因此失業了」。

穆科雅也提到，許多機構在少了USAID的資助後，不得不停掉某些計畫，部分議題的前景更令人憂心，因為某些執行計畫的組織在失去USAID資助後，目前已完全停擺，甚至暫時關閉。

穆科雅拒絕透露合作夥伴們的組織名稱，只願意透露他們從事的是與兒童教育、醫療保健、自然資源保護與災害管理有關的工作。

她說：「拜託，失去USAID的支持，已經讓他們的處境十分艱難，我不能再冒險讓他們曝光，因為那可能讓他們再失去更多資源，求你了。」

穆科雅表示，她的合作夥伴中，負責教育的某組織，不少工作是針對兒童所做的，其中一項是在電視或社群媒體上播放適合兒童觀賞的節目，如今沒了USAID的資助，許多兒童將再也無法看到這些具有教育意義的內容。

穆科雅提到，另外一個智庫和研究公司在醫療保健領域做了很多，還有一個計畫是與都市計畫有關，他們原本都仰賴USAID提供的資金，但如今都因為缺乏經費喊停，「這是巨大的損失，且我們不知道該怎麼彌補」。

穆科雅在談到這些計畫、組織的未來說：「在USAID缺席的情況下，我們當然希望可有其他單位或組織的贊助，投入這些慈善事業，但這些工作的成果都不會太快顯現，因此往往較難吸引企業的注意。」

她說，過去當有類似情況時，當某個來源的資金不再投入後，通常會有其他的來源取代，但USAID是美國政府的機構，停止贊助是美國總統的決定，這有濃厚的政治意味，因此這次USAID決定不再提供援助，恐怕很難會有其他單位願意投入。

USAID負責在世界各地撥發美國政府提供的人道援助，在約120個國家有衛生或急難計畫，但川普及其盟友曾指稱，美國政府對外援助是在浪費錢，且不符合美國利益。