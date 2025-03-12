快訊

聯電最新紀念品出爐！ 想領取最晚3月26日前買進

金秀賢追討7億！金賽綸手腕都是傷！鄰居：常在樓梯哭

UNIQLO外套合身直接穿走 店員攔下竊賊女友因「這句話」放人卻被騙

聽新聞
0:00 / 0:00

菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
菲律賓前總統杜特蒂11日因涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。圖為杜特蒂2018年在馬尼拉東北方的奎松市持槍向攝影者開玩笑。美聯社
菲律賓前總統杜特蒂11日因涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。圖為杜特蒂2018年在馬尼拉東北方的奎松市持槍向攝影者開玩笑。美聯社

菲律賓前總統杜特蒂11日因任內發動「毒品戰爭」，涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）接受審判，預計今天抵達後被送往ICC拘留設施，待在那裡準備首次出庭。外媒也披露像杜特蒂這樣的前總統，在該拘留所可享受到的待遇。

法新社報導，ICC的拘留設施位於海牙濱海郊區席凡寧根（Scheveningen），隸屬於一座荷蘭監獄，目前關押著另外5名正在接受法院審理的ICC被告。

ICC在官網上表示：「為履行職責，ICC登記官致力於在高效的拘留系統內，確保被拘留者的身心靈福祉，並考量其文化多樣性及個人發展。」

所有被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。房內配有床鋪、書桌、書架、櫥櫃、馬桶、洗手盆、電視，以及一組對講機，供囚犯在牢房上鎖時與獄警聯繫。

拘留所設施包括籃球場與網球場，讓被拘留者能活動筋骨。每日提供三餐，也設有共用廚房，被拘留者可用購物清單提供的食材自行烹飪，「以便根據個人口味與文化需求調整飲食」。

被拘留者每年可多次接受家人或配偶探視，若經認定為經濟困難者，法院將「在可行範圍內」負擔相關費用。

根據ICC規定，所有被拘留者「抵達法院後，須立即在預審法庭出庭，檢察官將在場」。

該庭訊旨在確認被告身份，並告知所涉罪行，以及他們依《羅馬規約》（Rome Statute）所享有的權利，包括申請臨時釋放。預審法官隨後將指定日期，舉行確認罪名的庭訊。

《羅馬規約》規定，在被告投案或遭拘留後的合理時間內，預審法庭須開庭審理，以「確認檢察官打算提起的訴訟」。檢察官必須以充分理由說服法官「相信被告犯下所指控的罪行」，並證明已蒐集到足以進行審判的證據。

ICC法官在庭訊結束後，可選擇確認指控並將被告移交至審判庭，或要求檢察官提供更多證據，又或者修改指控內容，甚至撤銷訴訟。一旦指控獲確認，法院主席團將組成審判庭，負責籌備並進行審判。

ICC被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。拘留所設施包括籃球場與網球場，讓被拘留者能活動筋骨。圖／擷自ICC官網
ICC被告皆住在獨立牢房，內附電視與不能上網的電腦，以便被告準備案件。拘留所設施包括籃球場與網球場，讓被拘留者能活動筋骨。圖／擷自ICC官網

杜特蒂 檢察官 監獄 荷蘭 菲律賓

延伸閱讀

賴總統：新的全球產業布局 持續壯大國家實力

獨厚台積電恐得荷蘭病？老謝：魏哲家同框川普 是台灣再旺10年最好徵兆

菲政府將杜特蒂押送海牙 分析：防止軍變+削弱家族影響力

菲前總統杜特蒂被捕 正被押送海牙國際刑事法院

相關新聞

菲前總統杜特蒂送荷蘭海牙受審 拘留所住「單人牢房」待遇曝光

菲律賓前總統杜特蒂11日因任內發動「毒品戰爭」，涉嫌犯下危害人類罪被捕，當天深夜就被押上飛機，前往荷蘭海牙國際刑事法院（...

沒了川普的好麻吉安倍，日本能逃過美國的關稅魔爪嗎

自川普重新上任以來，短短一個多月，無論是在內政或外交方面，都給全球帶來許多震撼。由於川普2.0的施政口號乃是美國優先，因此針對各國出現了一些爭議，像是與俄國在聯合國大會一起反對歐洲的烏克蘭決議案、迫使烏克蘭簽訂和平協議、打算將加薩變成蔚藍海岸等。

北韓：南韓戰機朝民宅誤投炸彈 恐引發武裝衝突

北韓國營媒體報導，北韓今天表示，最近南韓發生戰機在訓練時朝平民區誤投炸彈事件，顯示不幸事故有可能在朝鮮半島引發新的武裝衝...

歐盟外交首長：武統漸取代國際法 俄侵烏只是一例

歐洲聯盟（EU）外交事務負責人今天告訴聯合國安全理事會（UNSC），俄羅斯入侵烏克蘭只是越來越多「武力統治」取代國際法的...

格陵蘭史上最受矚大選開票9成 主張緩慢獨立的民主黨勝出

丹麥自治領土格陵蘭11日舉行議會選舉，改選議會31個席次，參選政黨需獲得至少16席才能在議會中占多數。路透引述官方開出逾...

英格蘭外海貨輪撞油輪 船長涉重大過失殺人罪被捕

一艘貨輪昨天在英格蘭東岸外海撞上一艘載運美國軍方噴射機燃油的油輪，造成兩艘船隻嚴重受損，英國警方今天依重大過失殺人罪嫌逮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。