星越升級全面戰略夥伴 盼團結東協因應全球不確定性
越南共產黨中央總書記蘇林訪問新加坡，並與新加坡總理黃循財會面，兩國今天宣布建立全面戰略夥伴關係，盼共同加強東協的團結與發展、因應全球不確定性。
新加坡聯合早報等媒體今天報導，蘇林（To Lam）應黃循財邀請於昨天抵達新加坡展開訪問行程。2人今天在國會大廈舉行聯合記者會，宣布新加坡和越南進一步提升雙邊關係。
黃循財表示，兩國廣泛合作，雙邊取得互惠互利的成果，面對當今充滿不確定性的全球環境，新加坡和越南更應緊密合作，不僅在雙邊層面，也要共同加強東協的團結與發展。
報導指出，兩國關係提升將有助在關鍵領域的合作，包括國防安全、打擊跨國犯罪及人道救援和救災工作。此外，兩國也承諾在新興領域加強交流，例如再生能源、海底電纜議題和數位科技。
新加坡及越南2013年建立戰略夥伴關係，2023年兩國慶祝建交50週年時探討進一步提升雙邊關係。這是蘇林去年8月上任以來首訪新加坡。
截至去年12月，新加坡是越南最大的外資來源國，投資額達約新幣136億元（約新台幣3400億元）。
訪問新加坡前，蘇林與印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）宣布兩國升級為全面戰略夥伴關係，越南成了印尼在東協的第一個戰略夥伴，雙方並強調維護南海和平穩定及航行與飛越自由的重要性，呼籲以和平方式解決爭端，不威脅或使用武力，遵守國際法。
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