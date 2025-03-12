葡萄牙政府未通過信任投票 5月可能提前大選

葡萄牙中右翼少數派政府今天未能通過國會信任投票，現在可能將進入3年來的第3次提前大選。

路透社報導，議員以142票對88票、0票棄權，否決6日由總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）就任11個月後提出的信任動議。在野黨質疑蒙特內哥羅創立的諮詢公司涉及利益衝突後，蒙特內哥羅要求舉行投票。

這家諮詢公司與私人企業簽訂合約，蒙特內哥羅否認公司有不當行為或道德瑕疵。

他在投票前告訴國會：「暗示我將商業與政治活動混為一談，完全是毀謗，甚至是侮辱，假話一直說也不會變成事實，卻會污染政治環境…政治環境是民粹主義賴以生存的東西。」

蒙特內哥羅政府現在擔任看守角色，總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）明、後天將與主要政黨以及諮詢機構國務委員會（Council of State）磋商後，將決定是否舉行國會選舉。他曾說過，可能在5月中旬舉行新的投票。

蒙特內哥羅在投票後告訴記者：「我們盡一切努力避免提前選舉。」他的政府曾試圖說服主要在野黨社會黨（Socialist Party）投下棄權票，或同意政府條件撤回動議。

蒙特內哥羅表示，他曾提議接受國會一個委員會對其家族公司進行調查兩個月，他先前排除此一可能性，但社會黨拒絕就設定時限進行談判。

蒙特內哥羅表示，更長時間的調查會讓政府精疲力盡。

社會黨領袖桑托斯（Pedro Nuno Santos）表示，投票前幾分鐘嘗試談判是「孤注一擲、可恥」，還說蒙特內哥羅是唯一該對這場危機負責的人，「不適合執政」。