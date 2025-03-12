格陵蘭史上最受矚大選開票9成 主張緩慢獨立的民主黨勝出
丹麥自治領土格陵蘭11日舉行議會選舉，改選議會31個席次，參選政黨需獲得至少16席才能在議會中占多數。路透引述官方開出逾90%的選票結果指出，主張緩慢脫離丹麥獨立的民主黨（Demokraatit party），目前以30.4%的得票率領先。
民主黨是中右翼反對派政黨，優先考慮經濟增長、教育和醫療保健，同時也主張獨立，但強調經濟穩定是先決條件，目前於議會選舉中以30.4%的得票率領先，高於2021年的9.1%，也領先於主張迅速獨立的反對黨方向黨（Naleraq），該黨得票率為23.7%。
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