快訊

卓榮泰今稱認同蔣萬安「生生喝鮮奶」 昔院會卻圍攻堅持喊卡

桃機二航廈驚傳停電 旅客報到櫃檯停擺

大谷翔平下麵秀廚藝 突然放閃「平常都是太太煮」

格陵蘭史上最受矚大選開票9成 主張緩慢獨立的民主黨勝出

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
圖為格陵蘭執政黨「依努特社群黨」成員高舉旗幟歡呼。美聯社
圖為格陵蘭執政黨「依努特社群黨」成員高舉旗幟歡呼。美聯社

丹麥自治領土格陵蘭11日舉行議會選舉，改選議會31個席次，參選政黨需獲得至少16席才能在議會中占多數。路透引述官方開出逾90%的選票結果指出，主張緩慢脫離丹麥獨立的民主黨（Demokraatit party），目前以30.4%的得票率領先。

民主黨是中右翼反對派政黨，優先考慮經濟增長、教育和醫療保健，同時也主張獨立，但強調經濟穩定是先決條件，目前於議會選舉中以30.4%的得票率領先，高於2021年的9.1%，也領先於主張迅速獨立的反對黨方向黨（Naleraq），該黨得票率為23.7%。

得票率

延伸閱讀

川普覬覦下 格陵蘭展開議會選舉投票

格陵蘭史上最重要選舉登場 1文看清3重點：川普成獨立最大推手？

格陵蘭選舉川普陰影下登場 自主為共識但短期難成

川普謀併吞下…格陵蘭舉行大選 民調7成支持「脫丹」獨立

相關新聞

巴基斯坦載450名乘客列車遭挾持！武裝組織揚言炸毀+殺光182名人質

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）11日發生火車劫持事件，一輛載有約450名乘客的客運列車，遭分離主義武裝分子挾...

格陵蘭史上最受矚大選開票9成 主張緩慢獨立的民主黨勝出

丹麥自治領土格陵蘭11日舉行議會選舉，改選議會31個席次，參選政黨需獲得至少16席才能在議會中占多數。路透引述官方開出逾...

英格蘭外海貨輪撞油輪 船長涉重大過失殺人罪被捕

一艘貨輪昨天在英格蘭東岸外海撞上一艘載運美國軍方噴射機燃油的油輪，造成兩艘船隻嚴重受損，英國警方今天依重大過失殺人罪嫌逮...

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

2025 年 3 月初，在與美國總統川普同台的記者會中，台積電董事長魏哲家宣布台積電將在美國進一步擴大投資 1,000 億美元，涵蓋三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座研發中心，使美國在不久的將來成為台積電繼台灣後的第二大全球生產基地。這項投資立刻引發台灣社會與媒體的高度討論，特別是關於「台積電先進製程技術外流」與「台灣矽盾消失」的憂慮。

歐盟外交首長：武統漸取代國際法 俄侵烏只是一例

歐洲聯盟（EU）外交事務負責人今天告訴聯合國安全理事會（UNSC），俄羅斯入侵烏克蘭只是越來越多「武力統治」取代國際法的...

從反核先鋒到核能復興 義大利的轉變是漂綠行為？

反核電先鋒義大利在1990年就關閉境內最後一座核電機組，但為了加強能源安全、減碳與壓低電價，義大利政府日前決定明年底前制定法律框架，準備恢復使用已淘汰35年的核能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。