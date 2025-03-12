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歐盟外交首長：武統漸取代國際法 俄侵烏只是一例

中央社／ 紐約聯合國總部11日綜合外電報導
歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。美聯社
歐盟外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。美聯社

歐洲聯盟（EU）外交事務負責人今天告訴聯合國安全理事會（UNSC），俄羅斯入侵烏克蘭只是越來越多「武力統治」取代國際法的案例之一。

法新社報導，俄羅斯駐聯合國大使反過來指責歐盟「武斷」和「恐俄」，質問聯合國是否需要與歐盟對話。

歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在安理會關於與歐盟關係的會議上表示，聯合國成立80年後，現在面臨「前所未見的壓力」。

這位愛沙尼亞前總理表示：「我們看到公然違反聯合國憲章的行為。我們看到了用武力統治取代法治的企圖。」

卡拉斯呼籲尊重國際法和人權，並表示，「無論是在加薩、蘇丹、剛果民主共和國、緬甸、海地還是烏克蘭，國際法和人權都面臨風險或受到嚴重侵犯」。

在美國向烏克蘭師加強大壓力，要求達成協議以結束與俄羅斯的戰爭之際，卡拉斯重申歐盟對基輔的支持及其對「公正和持久和平」的要求。

他對包括安理會兩個常任理事國美國和俄羅斯在內的特使說：「歐洲從自身歷史中吸取了教訓，屈服於侵略者的要求會導致更多暴力。」

「如果唯一的責任方俄羅斯撤軍並停止轟炸烏克蘭，這場戰爭就可以立刻結束，俄羅斯隨時都可以結束這場戰爭，但它卻選擇不這樣做。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）回擊說，曾與俄羅斯合作的歐盟已成為「僵化、咄咄逼人、恐俄的集團」。

俄羅斯特使告訴安理會：「我想呼籲你們認真思考，聯合國是否需要與這樣一個公然侵犯人權的機構對話。」

俄羅斯 歐盟 聯合國

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