巴基斯坦載450名乘客列車遭挾持！武裝組織揚言炸毀+殺光182名人質

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）11日發生火車劫持事件，一輛載有約450名乘客的客運列車，遭分離主義武裝分子挾持，造成至少10人死亡。目前據信已有200名人質獲釋，但武裝分子揚言，若當局不滿足他們的要求，將炸毀火車並處決所有剩餘的182名人質。

CNN報導，巴基斯坦和鐵路高階官員指出，俾路支解放軍（BLA）劫持這列名為「賈法爾特快」（Jaffer Express）的火車，列車11日上午9時從奎達（Quetta）出發，開往西北部城市柏夏瓦（Peshawar），共有9節車廂，載有約450名乘客，武裝人員於下午時分將列車強行停在第8號隧道內。

俾路支省政府發言人林德（Shahid Rind）稍早表示，列車上發生「激烈槍戰」。當地時間11日晚間，安全部門消息人士透露，安全部隊已「包圍恐怖分子」，並發生激烈交火，武裝分子則利用「婦女和孩童作為人盾」。

截至11日晚間，安全部隊已成功解救104名人質，其中包括58名男性、31名女性及15名兒童。罹難者則包括9名安全部隊人員以及1名列車司機。

每日郵報報導，目前約有200名人質獲釋，俾路支解放軍要求巴基斯坦當局「立即無條件釋放」該武裝組織的囚犯，否則將處決數十名人質。

俾路支解放軍在Telegram發布貼文警告，若軍方試圖向其所在列車推進並以武力解救人質，都將導致人質遇害。

俾路支省解放軍稱，在與巴基斯坦軍隊的戰鬥中，控制了這列火車超過8小時，聲稱在此期間殺害了30名政府士兵。並指出已挾持約182名人質，當中包括巴基斯坦軍人和其他休假的安全官員，至於老弱婦孺等平民皆已平安獲釋。

俾路支省政府表示已採取緊急措施應對局勢，痛批此次攻擊是恐怖主義行為，並稱已對此進行調查和展開救援。