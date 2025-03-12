快訊

「班班喝鮮奶」卓榮泰喊卡甩鍋地方做 蔣萬安：失敗的人找藉口

陪飼主看電視測智商！拉拉「狂舔2D餡餅」口水沾滿螢幕她傻眼：這麼餓？

隱藏優惠！用「1款信用卡」買星巴克半價 網驚呼：現在才知道

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦載450名乘客列車遭挾持！武裝組織揚言炸毀+殺光182名人質

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴基斯坦俾路支省一輛載有約450名乘客的列車遭武裝組織俾路支解放軍挾持，目前約有182名人質遭扣押。法新社
巴基斯坦俾路支省一輛載有約450名乘客的列車遭武裝組織俾路支解放軍挾持，目前約有182名人質遭扣押。法新社

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）11日發生火車劫持事件，一輛載有約450名乘客的客運列車，遭分離主義武裝分子挾持，造成至少10人死亡。目前據信已有200名人質獲釋，但武裝分子揚言，若當局不滿足他們的要求，將炸毀火車並處決所有剩餘的182名人質。

CNN報導，巴基斯坦和鐵路高階官員指出，俾路支解放軍（BLA）劫持這列名為「賈法爾特快」（Jaffer Express）的火車，列車11日上午9時從奎達（Quetta）出發，開往西北部城市柏夏瓦（Peshawar），共有9節車廂，載有約450名乘客，武裝人員於下午時分將列車強行停在第8號隧道內。

俾路支省政府發言人林德（Shahid Rind）稍早表示，列車上發生「激烈槍戰」。當地時間11日晚間，安全部門消息人士透露，安全部隊已「包圍恐怖分子」，並發生激烈交火，武裝分子則利用「婦女和孩童作為人盾」。

截至11日晚間，安全部隊已成功解救104名人質，其中包括58名男性、31名女性及15名兒童。罹難者則包括9名安全部隊人員以及1名列車司機。

每日郵報報導，目前約有200名人質獲釋，俾路支解放軍要求巴基斯坦當局「立即無條件釋放」該武裝組織的囚犯，否則將處決數十名人質。

俾路支解放軍在Telegram發布貼文警告，若軍方試圖向其所在列車推進並以武力解救人質，都將導致人質遇害。

俾路支省解放軍稱，在與巴基斯坦軍隊的戰鬥中，控制了這列火車超過8小時，聲稱在此期間殺害了30名政府士兵。並指出已挾持約182名人質，當中包括巴基斯坦軍人和其他休假的安全官員，至於老弱婦孺等平民皆已平安獲釋。

俾路支省政府表示已採取緊急措施應對局勢，痛批此次攻擊是恐怖主義行為，並稱已對此進行調查和展開救援。

人質 巴基斯坦

延伸閱讀

巴基斯坦武裝組織襲擊火車 挾持逾450名乘客當人質

影／哈薩克機場驚傳挾持人質！前拳擊手「空手奪白刃」化解危機

美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放以色列人質

相關新聞

巴基斯坦載450名乘客列車遭挾持！武裝組織揚言炸毀+殺光182名人質

巴基斯坦俾路支省（Balochistan）11日發生火車劫持事件，一輛載有約450名乘客的客運列車，遭分離主義武裝分子挾...

英格蘭外海貨輪撞油輪 船長涉重大過失殺人罪被捕

一艘貨輪昨天在英格蘭東岸外海撞上一艘載運美國軍方噴射機燃油的油輪，造成兩艘船隻嚴重受損，英國警方今天依重大過失殺人罪嫌逮...

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

2025 年 3 月初，在與美國總統川普同台的記者會中，台積電董事長魏哲家宣布台積電將在美國進一步擴大投資 1,000 億美元，涵蓋三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座研發中心，使美國在不久的將來成為台積電繼台灣後的第二大全球生產基地。這項投資立刻引發台灣社會與媒體的高度討論，特別是關於「台積電先進製程技術外流」與「台灣矽盾消失」的憂慮。

格陵蘭議會投票「結果今揭曉」！選民嗆川普：台灣也不想成美國51州

丹麥自治領土格陵蘭11日展開有「獨立前哨戰」之稱的議會選舉，目前投票已經結束，非正式選舉結果將在幾小時內揭曉。

從反核先鋒到核能復興 義大利的轉變是漂綠行為？

反核電先鋒義大利在1990年就關閉境內最後一座核電機組，但為了加強能源安全、減碳與壓低電價，義大利政府日前決定明年底前制定法律框架，準備恢復使用已淘汰35年的核能。

宏都拉斯政黨總統初選陷混亂 友台派候選人出線

宏都拉斯在3月9日舉行各政黨總統初選，在經歷當天混亂一場的投票後，直至11日選舉計票作業才大致底定，但選舉過程出現選票延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。