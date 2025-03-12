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瓜國國會議員加薪月領28萬 與基本薪資差距15倍惹議

中央社／ 瓜地馬拉市11日專電

瓜地馬拉國會議員日前自行通過調薪案，若加上各項津貼，一個月薪資加給超過新台幣28萬元。不僅是中美洲議員薪資最高國家，更是瓜國國內基本薪資15倍，引發民眾不滿。

瓜地馬拉媒體「時報」（La Hora）指出，瓜國憲法法院先前已經裁定，國會議員薪資調整必須由國會全體議員批准。但去年11月底，有87名議員繞過裁定，將加薪案夾帶在2025年國會預算中，隨後匆忙通過，並授權國會主席團進行薪資調整；而在今年2月底，第一筆薪資就已匯入議員的戶頭。

引起爭議的是，不管是否有參與當天投票，160名議員中絕大多數並未公開反對。即使是總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬，主打透明清廉的執政黨「種子黨」（Movimiento Semilla）23名議員，也沒有提出異議。

「自由新聞報」（Prensa Libre）報導，預算案通過後，國會議員薪資調漲超過60%，基本薪資從2萬9000瓜幣（約新台幣12萬元）上調到4萬6700瓜幣（約新台幣20萬元），如果加上出席費等各項津貼，國會議員每個月薪資將高達6萬6000瓜幣（約新台幣28萬元）。

相較於其他中美洲國家議員的薪資，哥斯大黎加約新台幣26萬元，巴拿馬約新台幣23萬元，薩爾瓦多約13萬元，尼加拉瓜和宏都拉斯都在新台幣10萬元左右；而瓜地馬拉一躍成為中美洲國會議員薪資最高的國家。

議員加薪引起瓜國民眾不滿及媒體批評，因瓜地馬拉基本薪資為3000瓜幣，但大多數國會議員並沒有因此改變立場。儘管少數，包括執政「種子黨」議員迫於外界壓力，承諾捐出加薪所得，但民眾不滿持續發酵。更有民間團體向憲法法院提出要求，強制國會撤銷加薪決定。

「自由新聞報」發表社論嚴詞抨擊，在國家基礎建設殘破不堪，百廢待舉的同時，國會議員卻想盡辦法「鑽法律漏洞」為自己謀福利加薪，不只從國庫掏空公帑，更侵害人民權益。

「時報」也強調，瓜地馬拉半數人口仍生活在貧窮之中，部分地區甚至有90%居民處於貧困狀態，而國會議員薪水調整幅度，卻是瓜國基本薪資的15倍，此舉勢必引發眾怒。

瓜地馬拉 薪資 議員

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