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英格蘭外海貨輪撞油輪 船長涉重大過失殺人罪被捕

中央社／ 英格蘭威澤西11日綜合外電報導
美軍承租的「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪上的火勢已「明顯減弱」。歐新社
美軍承租的「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪上的火勢已「明顯減弱」。歐新社

一艘貨輪昨天在英格蘭東岸外海撞上一艘載運美國軍方噴射機燃油的油輪，造成兩艘船隻嚴重受損，英國警方今天依重大過失殺人罪嫌逮捕貨輪船長。

路透社報導，這艘為美軍載運噴射機燃油的「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪昨天下錨停泊時遭體積較小的「索隆號」（Solong）撞擊，引發劇烈火勢與爆炸，導致燃料外洩到海中，可能危害野生生物。

稍早的評估顯示索隆號不太可能繼續漂浮後，英國運輸大臣亞歷山大（Heidi Alexander）在聲明中說，這兩艘船隻現在預計都不會沉沒。

海事大臣凱恩（Mike Kane）向國會表示，懸掛葡萄牙國旗的索隆號有一名船員據推測已經身亡。海岸巡防隊說，這起事件發生後有36人被救上岸，目前無人下落不明。

警方在聲明中說：「我們逮捕了一名59歲男子，他涉嫌與這起碰撞有關的重大過失殺人罪。」

這艘貨輪的所屬公司恩斯特．魯斯（Ernst Russ）表示，遭逮捕的男子是貨輪船長，「船長與整個團隊都積極配合調查」。

今天的空拍畫面顯示，史迪納無瑕號船體有一個大洞，整個船身都因為火勢受損，但在撞擊後引發的火勢看似已經消退。

殺人 美軍 英國

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