川普還要針對加拿大！擬要求加國旅客「入境30天以上」須向美政府登記

美國與加拿大因關稅等經貿問題槓上，緊張關係持續升溫，而美國總統川普除了對加拿大揮關稅大刀外，如今又傳出正在制定新的旅行規則，要求所有停留30天以上的加拿大旅客向美國政府登記註冊，包括按壓指紋。

紐約時報引兩名匿名的加拿大官員透露，美國即將開始執行一項法律，要求所有停留30天以上的加拿大旅客向美國當局登記註冊。

報導指出，這項新規源於現有的美國移民法，該法明確規定，年滿14歲且未曾向美國當局登記的外國公民，若計畫在美國停留30天或更長時間，就必須註冊並進行指紋識別。但過去美方對透過陸路邊界進入美國的加拿大公民並未一貫執行這項規定。

對此，加拿大官員指出，加國相關部門已收到通知。美國國土安全部和美國公民及移民服務局代表未回應置評要求。

川普在其任期首日便發出行政命令，要求所有先前未登記的外國公民遵守該法律。他的命令還警告，未遵守規定的個人將被視為「民事與刑事執法的優先對象」。

川普政府上月宣布，這項針對外國公民的登記行政命令，也將適用於所有年滿14歲的無證移民，未完成登記與指紋採集者，將面臨刑事起訴風險。

不過，美國國土安全部當時表示，持有綠卡者、已進入遣返程序者，以及持有效簽證入境者，將不受此登記規定影響。