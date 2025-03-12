川普施壓核談判！伊朗總統不甩：隨便你想怎樣就怎樣
美國總統川普威脅伊朗針對核協議談判，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，伊朗不會在美國威脅之下與其談判，甚至向美國總統川普直言，「隨便你想怎樣就怎樣！」
路透引述伊朗官媒報導，裴澤斯基安11日表示，「我們無法接受他們（美國）一邊下命令、一邊發出威脅。我根本不會跟你們談判，隨便你想怎樣就怎樣！」
此外，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）8日也強硬表態，指德黑蘭不會在威脅下被迫談判。
儘管川普表示對與伊朗達成協議持開放態度，但他同時恢復了自己第一任期時對伊朗的「極限施壓」政策，試圖讓伊朗與全球經濟隔絕，並進一步壓低其石油出口至接近零。
川普上周在接受福斯商業新聞訪問時說，「對付伊朗有兩種方式，動用軍事手段或達成協議，讓他們無法取得核武，我們希望，伊朗政權將其人民與最佳利益，置於恐怖主義之前。」
伊朗一直否認有發展核武的意圖，但國際原子能總署（IAEA）警告，伊朗目前已將濃縮鈾的純度提升至最高60%，接近核武所需的90%武器級水平，速度驚人。
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