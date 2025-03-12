快訊

獨／高雄遊覽車翻覆1死20傷 來令片17萬公里沒換…駕駛、車主判刑

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

Uber終止收購台灣Foodpanda 還要付2.5億美元分手費

歐盟執委會更新指令 矢言提高非法移民遣返率

中央社／ 布魯塞爾11日專電

歐盟執委會今天提出新版移民遣返指令，欲以更嚴格的遣返措施取代2008年舊規定，改善目前非法移民遣返率僅20%的現象，並將同意歐盟國家在第3國設置遣返中心。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）所提「歐洲遣返系統」（European System forReturns），歐盟國家將可在第3國設置遣返中心，但排除有幼童的家庭或孤身兒童。

目前義大利與阿爾巴尼亞政府合作，提供資金在阿國設遣返中心，且在移民申請庇護進入程序前就可送去留置，引起人權爭議。執委會的提案設下較嚴格條件，需被認定為非法移民或庇護遭拒下才可送到第3國。

執委會強調，有必要強化遣返非法移民措施，否則對守法的移民不公平，也會削弱歐洲吸引和留住人才的動力，最終將腐蝕公眾對開放和寬容社會的支持。執行副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）在記者會上說，此舉是回應歐洲公民對有效遣返的期待。

近年歐洲多個國家選舉結果向右傾斜，收緊移民政策更成為中間右派試圖搶回極右派選票的主打議題，影響歐盟共同政策。

執委會提案的內容，還包括對不配合遣返的移民減少或拒絕福利金、扣留身份文件、長期禁止入境等懲罰，對有安全風險的非法移民拘留期限，也將從目前最多18個月延長到24個月。

這項新指令尚須經歐盟部長理事會（Council of theEuropean Union）和歐洲議會（European Parliament）兩大立法機構同意。

歐盟 移民 義大利

延伸閱讀

誰能跟川普談判？ 歐盟最大黨團主席籲選「歐洲總統」

4月移民排期公布 中國出生EB-5倒退905天 親屬移民部分前進

波蘭德國邊境爆發抗議 反對德國遣返移民

逆轉拜登政策？川普擬撤銷逃亡美國合法身分 24萬烏克蘭人恐遣返

相關新聞

解讀台積電擴大美國投資：矽盾會自廢武功？

2025 年 3 月初，在與美國總統川普同台的記者會中，台積電董事長魏哲家宣布台積電將在美國進一步擴大投資 1,000 億美元，涵蓋三座晶圓廠、兩座先進封裝廠，以及一座研發中心，使美國在不久的將來成為台積電繼台灣後的第二大全球生產基地。這項投資立刻引發台灣社會與媒體的高度討論，特別是關於「台積電先進製程技術外流」與「台灣矽盾消失」的憂慮。

格陵蘭議會投票「結果今揭曉」！選民嗆川普：台灣也不想成美國51州

丹麥自治領土格陵蘭11日展開有「獨立前哨戰」之稱的議會選舉，目前投票已經結束，非正式選舉結果將在幾小時內揭曉。

川普施壓核談判！伊朗總統不甩：隨便你想怎樣就怎樣

美國總統川普威脅伊朗針對核協議談判，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）強調，伊朗不會在美國威脅之下...

宏都拉斯政黨總統初選陷混亂 友台派候選人出線

宏都拉斯在3月9日舉行各政黨總統初選，在經歷當天混亂一場的投票後，直至11日選舉計票作業才大致底定，但選舉過程出現選票延...

立陶宛慶恢復獨立35週年 警惕地緣政治挑戰

立陶宛11日慶祝恢復獨立35週年紀念日，數千民眾攜家帶眷，身穿立陶宛國旗顏色黃、綠、紅3色服飾，手持國旗，齊聚首都維爾紐...

川普還要針對加拿大！擬要求加國旅客「入境30天以上」須向美政府登記

美國與加拿大因關稅等經貿問題槓上，緊張關係持續升溫，而美國總統川普除了對加拿大揮關稅大刀外，如今又傳出正在制定新的旅行規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。