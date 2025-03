立陶宛慶恢復獨立35週年 警惕地緣政治挑戰

立陶宛11日慶祝恢復獨立35週年紀念日,數千民眾攜家帶眷,身穿立陶宛國旗顏色黃、綠、紅3色服飾,手持國旗,齊聚首都維爾紐斯獨立廣場(Independence Square)參加國慶活動,共同紀念得來不易的自由與獨立。

1990年3月11日,立陶宛最高議會簽署通過「立陶宛復國法案」(Act on the Re-establishment of theIndependent State of Lithuania),正式宣布恢復獨立,成為首個脫離蘇聯的加盟共和國。

今年的國慶活動不僅是對恢復獨立35週年的紀念,也反映當前地緣政治的挑戰。面對俄羅斯的威脅,來自愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、波蘭與冰島的國會議長等多國代表特地出席,表達對立陶宛的支持與對自由的承諾。

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nausėda)在致詞時表示:「贏得自由是不夠的,還必須不斷地孕育、支持自由,並像烏克蘭一樣捍衛自由。」他強調:「當黑暗勢力再次威脅歐洲,我們需要每一個人的貢獻。」他呼籲全民團結一致,如同35年前奮鬥爭取獨立時一般,克服當前所有挑戰。

現年92歲、被譽為立陶宛國父的維陶塔斯.藍斯柏吉斯(Vytautas Landsbergis)雖然行動不便,仍親自到場致詞。他是1980年代末期立陶宛獨立運動的領袖,也是立陶宛恢復獨立後的第一任國家元首。

維陶塔斯.藍斯柏吉斯表示,近來的國際局勢讓人們不得不重新審視基本價值觀,尤其是當俄羅斯與美國在某些層面上逐漸接近時,這種趨勢可能導致小國的自由遭受打壓與剝奪。

他強烈批評美國在烏克蘭問題上的立場,暗示美方可能削弱對歐洲的承諾,甚至迫使烏克蘭在不利條件下與俄羅斯談判。

維陶塔斯.藍斯柏吉斯更直指當前的核心問題,如果美國不再是盟友之一怎麼辦,他強調這是個需要盡快思考並回答的問題。他也認為,「沒有美國,我們就毫無價值」的想法是危險且不該被接受的。

他並提醒立陶宛人民:「雖然很多人希望生活能更輕鬆,但我們必須準備好迎接更加艱難的挑戰,只有這樣,我們的國家才能存續。」

今年的國慶活動包括升旗儀式、閱兵典禮、樂儀隊表演,以及象徵性活動「恢復獨立之路」(Road ofIndependence Restoration)遊行等。

「恢復獨立之路」遊行是立陶宛國慶的重要傳統,民眾共同拉起巨型立陶宛與烏克蘭國旗布條,從獨立廣場遊行至維爾紐斯(Vilnius)大教堂廣場,全程約2公里,現場充滿濃厚的愛國氣氛。

立陶宛民眾威爾曼塔斯(Virmantas)受訪時表示,立陶宛曾在蘇聯統治下度過50年,深知遭受占領的痛苦。他認為身為小國,人民的團結至關重要,無論年長或年幼,都應該記住歷史,珍惜獨立的價值,因此他帶著兒子參加國慶活動,希望將這份精神傳承下去。