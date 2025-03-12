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格陵蘭議會投票「結果今揭曉」！選民嗆川普：台灣也不想成美國51州

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
格陵蘭11日展開議會選舉，目前投票已經結束，選務人員正在計票，選舉結果將在幾小時內出爐。路透
格陵蘭11日展開議會選舉，目前投票已經結束，選務人員正在計票，選舉結果將在幾小時內出爐。路透

丹麥自治領土格陵蘭11日展開有「獨立前哨戰」之稱的議會選舉，目前投票已經結束，非正式選舉結果將在幾小時內揭曉。

根據格陵蘭內政部統計，全國5.7名萬公民中，其中超過4萬人有投票資格；非正式的投票結果預計將於當地時間12日凌晨（台灣時間上午）公布，但由於紙本選票需要透過船、飛機和直升機從偏遠的定居點運往首都，因此需要耗費數周時間才能獲得認證。

格陵蘭議會共有31個席位，參選政黨需要獲得至少16個席位才能在議會中占多數。

格陵蘭獨立問題以及該島與丹麥、美國的關係其實早已是當地存在已久的選舉議題，但美國總統川普多次重申「買島」意願，進一步加強當地討論獨立的迫切性。

民調顯示，大多數格陵蘭人贊成獨立。其中多數人表示，他們不討厭美國人，與美國駐當地的皮圖菲克太空基地人員關係良好，但並不想成為美國人，堅持掌握自己的命運，認為格陵蘭島「不出售」。

美聯社報導，執政聯盟前進黨（Siumut）黨主席詹森（Doris Jensen）表示，「局勢因為川普和世界起了變化。」她一直支持獨立，因此黨內決定，必須更快採取行動。

當地選民羅森（Sofia Rossen）則想向川普說，「不要再討論格陵蘭島了。停下來。」並指台灣與美國之前關係良好，但也不代表他們想成為美國的一部分，稱格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定。

她說，「這就是我們，我們生活在這裡，我們知道該做什麼。我們不賣。我們不是美國人，也不會成為美國人。我們不是丹麥人，但我們是丹麥社區的一部分。」

執政黨「依努特社群黨」（Inuit Ataqatigiit）議員林格（Pipaluk Lynge）說，「我認為從新年以來，我們多數人都因為川普的利益而感到害怕。所以我們現在相當關注歐洲，看我們能否可以與他們建立更牢固聯繫，以保護我們的主權國家。」

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