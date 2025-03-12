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杜特蒂押送海牙 菲律賓總統：履行國際義務

中央社／ 馬尼拉12日專電
菲律賓前總統杜特蒂11日從香港返抵菲律賓之後，在馬尼拉國際機場被捕，已被押送海牙國際刑事法院。路透
菲律賓前總統杜特蒂11日從香港返抵菲律賓之後，在馬尼拉國際機場被捕，已被押送海牙國際刑事法院。路透

菲律賓總統小馬可仕昨天深夜證實，菲律賓政府已將前總統杜特蒂押送海牙國際刑事法院，並強調這是為了履行菲律賓對國際刑警組織（INTERPOL）的義務。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）深夜在馬拉坎南宮召開記者會說，押送杜特蒂（Rodrigo Duterte）前往海牙的專機，已於11日晚上11時03分從馬尼拉起飛，杜特蒂將因擔任總統任內發動的血腥掃毒戰，在國際刑事法院接受危害人類罪名審判。

他說明，INTERPOL馬尼拉站收到來自國際刑事法院針對杜特蒂的逮捕令正本，由司法部總檢察長在杜特蒂返抵國門時送達。

小馬可仕說，INTERPOL尋求菲律賓政府的協助，而菲律賓作為會員國有義務配合，這是國際社會對菲律賓作為民主國家和國際社會一員的期望。

他補充，菲律賓若不配合INTERPOL的請求，未來菲律賓需要追捕在外逃犯罪嫌疑人時，INTERPOL也將不會協助菲律賓。

面對杜特蒂陣營提出的「非法拘捕」質疑，小馬可仕回應，逮捕杜特蒂的行動符合法律程序，經得起檢驗。

被問及這是否與今年5月即將登場的期中選舉有關？小馬可仕答稱，國際刑事法院開始調查杜特蒂掃毒戰時，他還不是菲律賓總統，與此案無關。

現年79歲的杜特蒂最近前往香港為自己支持的候選人造勢，昨天上午返抵馬尼拉國際機場時，被菲律賓警方逮捕。

杜特蒂於2016年至2022年擔任菲律賓總統時發動掃毒戰，數以千計可疑吸毒者死於街頭，人權人士及死者家屬於2018年向國際刑事法院控告杜特蒂放任警察進行「法外處決」。

小馬可仕 杜特蒂 菲律賓

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